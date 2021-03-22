Chiều 22/3, phát hiện 3 ca mắc COVID-19 nhập cảnh

Chiều 22/3, Bộ Y tế cho biết nước ta có 3 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó có 1 chuyên gia Ấn Độ và 2 người Việt.

Bản tin chiều ngày 22/3 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó có 1 chuyên gia Ấn Độ và 2 người Việt. Trong ngày cũng có 36 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 2.235 ca.

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2573-2575) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kiên Giang. Cụ thể:

- CA BỆNH 2573 (BN2573): nam, 45 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 20/03/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 21/3/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2574 (BN2574): nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Bệnh nhân từ Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai.

Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 21/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- CA BỆNH 2575 (BN2575): nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bệnh nhân nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên ngày 28/02/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

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