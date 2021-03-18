Hút hơn 2 bao thuốc lá/ngày, người đàn ông bị mất giọng nói

Tin y tế 18/03/2021 18:42

Hút thuốc không còn là vấn nạn quá xa lạ đối với người dân Việt Nam. Người đàn ông bị ung thư thanh quản khi hút thuốc từ năm 15 tuổi và nghiện nặng.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, bệnh nhân là ông L.G.T sinh năm 1971, sống ở Thanh Ba, Phú Thọ, được chẩn đoán là ung thư thanh quản từ nhiều năm trước đây. Trong tiền sử bệnh án, bệnh nhân này có “thâm niên” hút thuốc từ khi mới 15 tuổi và nghiện nặng với số lượng hút hơn 2 bao/ngày, hơn nữa còn thường xuyên uống rượu.

Bệnh nhân chia sẻ cách đây 4 năm, mình bỗng nhiên thấy khàn cổ, ho nhiều, giọng nói thay đổi. Tình trạng ngày càng nặng hơn khiến ông bị mất tiếng, hụt hơi và lúc nào cũng có cảm giác có vật gì vướng trong cổ họng.

Lúc đó, vì lo lắng, ông T. đã đi khám ở các cơ sở y tế tuyến dưới tại địa phương, được chẩn đoán đã bị ung thư thanh quản. Đầu tháng 3 vừa qua, ông đến khoa Tai mũi họng, Bệnh viện E để tiếp tục chạy chữa căn bệnh mất tiếng của mình. Sau khi làm xong thủ tục và hồ sơ thăm khám, bệnh nhân được PGS.TS Lê Minh Kỳ, chuyên gia cao cấp của bệnh viện và TS Lê Đình Hưng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng quyết định tạo hình lại thanh quản, hồi phục lại giọng bằng chính vật liệu tự thân là sụn thanh nhiệt. Được biết, đây là kỹ thuật khó, hầu như chưa được thực hiện trên bệnh nhân sẹo hẹp thanh quản tại Việt Nam.

Ung thu thanh quan
 Bệnh nhân T. đến khoa Tai mũi họng, Bệnh viện E để tiếp tục chạy chữa căn bệnh mất tiếng - Ảnh: BVCC

Nhờ được tạo hình thanh quản nên giọng nói của bệnh nhân được phục hồi tối đa, thậm chí người bệnh còn có thể hát.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, triệu chứng ung thư thanh quản nếu được phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi là 80%, nhưng phần lớn các trường hợp trong giai đoạn đầu còn chủ quan và thiếu hiểu biết nên bệnh sau này tiến triển tới giai đoạn muộn. Vì vậy, các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo, nếu chứng khản tiếng kéo dài trên 3 tuần, đặc biệt ở độ tuổi trên 40 cần được xét nghiệm và thăm khám đúng lúc.

Từ khóa:   hút thuốc lá bệnh ung thư ung thư giai đoạn muộn

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