Nhờ ở cữ, vợ vô tình phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 25/08/2025 15:15

Vì chồng cứ đi làm suốt, tôi ở nhà buồn cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Bây giờ có con bé giúp việc, tôi cũng cảm thấy vui hơn. Đến ngày tôi lâm bồn, đứa bé sinh ra khỏe mạnh, lại còn là con gái nên tôi mừng rơi nước mắt. Trong nhà giờ có nếp có tẻ, xem như viên mãn, hạnh phúc. 

Tôi cứ tưởng anh là người chồng tốt, đàng hoàng nào ngờ hành động của anh dành cho cô bé giúp việc khiến tôi ngã ngửa. Thì ra người đàn ông tử tế trước mặt tôi sau lưng lại làm những chuyện đồi bại như vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 5 năm nay, có một đứa con trai đầu lòng. Hiện tôi đang mang thai đứa thứ hai. Anh lo cho tôi đủ thứ, từ thuốc bổ đến việc đưa đi khám định kỳ. Anh chưa bao giờ để tôi đi khám một mình. 

Trong thời gian mang thai, cơ thể tôi yếu nên đành mướn người giúp việc phụ việc nhà. Hàng xóm giới thiệu cho vợ chồng tôi một cô bé khoảng chừng 16, 17 tuổi.

Gia cảnh cô bé khó khăn, mới ít tuổi đầu mà đã phải nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ nuôi hai đứa em nhỏ. Nhìn cô bé, tôi cảm thấy thương như đứa em ruột của mình. Vì vậy mà tôi chấp nhận để con bé ăn ở trong nhà. Công việc nhà cũng không có gì nhiều, chủ yếu là đỡ đần tôi buôn bán mỹ phẩm online.

Nhờ ở cữ, vợ vô tình phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì chồng cứ đi làm suốt, tôi ở nhà buồn cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Bây giờ có con bé giúp việc, tôi cũng cảm thấy vui hơn. Đến ngày tôi lâm bồn, đứa bé sinh ra khỏe mạnh, lại còn là con gái nên tôi mừng rơi nước mắt. Trong nhà giờ có nếp có tẻ, xem như viên mãn, hạnh phúc. 

Trong thời gian ở cữ, tôi giao hoàn toàn việc buôn bán cho con bé giúp việc, đến cuối ngày chỉ kiểm tra lại sổ sách. Mỗi tối, sau khi dỗ con ngủ xong, tôi sẽ xuống phòng con bé để nói chuyện rồi xem lại sổ sách, nghe con bé chốt đơn hàng. 

Hôm đó, mới đi đến cửa phòng, tôi đã nghe tiếng con bé la thất thanh nhưng im bặt rất nhanh. Tôi nghe có tiếng đàn ông thì thào trong phòng "vợ anh ở cữ nên chỉ muốn giải tỏa một chút thôi, em đừng la lớn".

Đẩy cửa bước vào, tôi như chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Anh ôm chặt con bé giúp việc từ đằng sau, đầu ép vào cổ nó hôn lấy hôn để. Vừa thấy tôi, anh tái xanh mặt đẩy con bé ngã xuống đất rồi nói “nó dụ dỗ anh”. Tôi trừng mắt nhìn con bé. Con bé khóc lóc giải thích rằng sự việc không như những gì anh nói.

Hóa ra đây không phải là lần đầu anh gạ gẫm nó. Từ khi tôi ở cữ, anh đã có nhiều hành động sàm sỡ cô bé. Bị anh đe dọa nên cô bé không dám nói với tôi. Sự thật bày ra trước mắt khiến tôi gục ngã. Tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông tốt, nào ngờ lại là kẻ đồi bại. Không ngờ trong khi vợ ở cữ, anh lại làm những hành động ghê tởm như vậy.

Giờ tôi phải đối diện với cô bé giúp việc, với chồng như thế nào đây?

Cố tình mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Cố tình mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Ngày nào anh cũng thức dậy sớm, mặc quần áo tươm tất, đi tập thể dục mà cũng xịt nước hoa. Điều này khiến chị càng nghi ngờ hơn. Sau nhiều lần quan sát chồng, chị biết anh có hẹn với ả ta vào mỗi buổi sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Video 27 phút trước
'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Đời sống 33 phút trước
Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 34 phút trước
Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Video 37 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Đời sống 54 phút trước
Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

10 năm chung sống chồng vẫn muốn từ bỏ để đến với nhân tình, vợ lặp tức cho xem 1 thứ khiến anh òa khóc nức nở

10 năm chung sống chồng vẫn muốn từ bỏ để đến với nhân tình, vợ lặp tức cho xem 1 thứ khiến anh òa khóc nức nở

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Nghe tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm phơi bày hành động ghê tởm của người chồng giám đốc

Nghe tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm phơi bày hành động ghê tởm của người chồng giám đốc

Đúng 21h hôm nay 25/8/2025, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người

Đúng 21h hôm nay 25/8/2025, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục sát đất

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục sát đất