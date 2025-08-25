Vợ có thai 5 tháng ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Tâm sự 25/08/2025 11:45

Thật lòng mà nói, chúng tôi đều muốn nhà đông con. Có điều nhìn vào thực tế, việc có thêm một đứa trẻ sẽ khiến kinh tế cả nhà đi xuống. Giữa năm ngoái, vợ chồng tôi vừa mua một căn chung cư trả góp. Thành ra mọi chi tiêu đều phải giảm bớt.

Tôi đang ngồi một mình trong nhà vệ sinh, cố giấu những giọt nước mắt trước khi vào gặp vợ. Chúng tôi lấy nhau 5 năm, có một bé trai năm nay vừa tròn 3 tuổi. Vợ tôi là người phụ nữ nhu mì, hiền lành, biết chăm sóc gia đình.

Thật lòng mà nói, chúng tôi đều muốn nhà đông con. Có điều nhìn vào thực tế, việc có thêm một đứa trẻ sẽ khiến kinh tế cả nhà đi xuống. Giữa năm ngoái, vợ chồng tôi vừa mua một căn chung cư trả góp. Thành ra mọi chi tiêu đều phải giảm bớt.

4 tháng trước, vợ tôi phát hiện mình có thai. Đứa con này là ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi không hề có ý định sẽ phá bỏ. Chỉ là trong tình cảnh này, việc có thêm con sẽ làm gánh nặng gia tăng. Cùng thời điểm vợ tôi có thai, dịch bệnh khiến công ty cô ấy sụt giảm doanh số trầm trọng. Công ty liên tục cắt giảm nhân viên, nếu chuyện vợ tôi có thai bại lộ, cô ấy sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc (do trước đó vợ tôi đã thỏa thuận 2 năm đầu vào làm không sinh con).

Vợ có thai 5 tháng ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết sớm muộn gì vợ mình cũng phải nghỉ, chỉ là kéo dài được chừng nào hay chừng đó. Bởi ngân hàng tháng nào cũng phải đóng lãi, chưa kể còn cả chặng đường dài phía trước. Vì thế, khi bụng cô ấy nhú lên, tôi đã nói vợ nên nịt lại. Mấy lần đi siêu âm, bác sĩ nói bình thường nên chúng tôi rất chủ quan. Cho đến lần này, bác sĩ nói một tin khiến vợ chồng tôi chao đảo - con bị dị tật, bác sĩ khuyên nên giải quyết sớm, vì sinh con thì sẽ chỉ khổ cho con mà thôi.

Kể từ lúc nhận được tin, lòng tôi ân hận vô cùng. Nếu không vì chút tiền lương hàng tháng, nếu không bắt vợ nịt bụng, liệu con tôi có khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác được hay không? Tôi ân hận quá, có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên đi ngày hôm nay. Tôi vẫn chưa biết phải động viên vợ thế nào để cô ấy vượt qua chuyện này. Đây là cái giá quá đắt mà dùng bao nhiêu tiền, tôi cũng không thể nào đánh đổi...

Chồng qua đời ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh ta khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Chồng qua đời ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận anh ta khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Họ nói chồng tôi đã qua đời vì đột quỵ. Vì chi phí để đưa xác về quá cao nên chúng tôi gửi giấy tờ sang bên đó, sau khi chồng tôi chỉ còn một nắm tro tàn, anh mới được gửi về Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 26/8/2025, 3 con giáp 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 26/8/2025, 3 con giáp 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đang ngủ, cụ bà 75 tuổi phát hiện "vị khách" không mời mà đến khiến bà hoảng hốt

Đang ngủ, cụ bà 75 tuổi phát hiện "vị khách" không mời mà đến khiến bà hoảng hốt

Video 10 phút trước
3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ sau ngày 26/8/2025

3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ sau ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Mất chiếc vòng vàng trị giá 110 triệu đồng, chủ nhà sốc khi phát hiện ra con mèo của mình chính là thủ phạm

Mất chiếc vòng vàng trị giá 110 triệu đồng, chủ nhà sốc khi phát hiện ra con mèo của mình chính là thủ phạm

Video 22 phút trước
CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

Đời sống 28 phút trước
Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Tâm sự 33 phút trước
Vụ chồng phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Vợ và hai con tiên lượng rất nặng

Vụ chồng phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Vợ và hai con tiên lượng rất nặng

Đời sống 36 phút trước
Vợ hiến gan cứu chồng, cả hai tử vong sau ca phẫu thuật

Vợ hiến gan cứu chồng, cả hai tử vong sau ca phẫu thuật

Thế giới 40 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào ngày mai 26/8/2025, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Tinh hoa hội tụ vào ngày mai 26/8/2025, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục sát đất

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục sát đất

Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Vô tình nhìn thấy vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Vô tình nhìn thấy vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ bất ngờ tiết lộ chuyện khiến chồng lạnh người

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ bất ngờ tiết lộ chuyện khiến chồng lạnh người

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và người đàn ông lạ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và người đàn ông lạ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Cố tình mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Cố tình mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành