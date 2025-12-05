Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Chị tôi không phải cực khổ kiếm tiền mà chỉ việc chăm con thật tốt. Lần nào anh rể cùng chị gái về quê cũng tặng bố mẹ tôi quà cáp đắt tiền, còn giúp ông bà xây sửa nhà cửa.

Chị gái của tôi là người phụ nữ dịu dàng, luôn hiểu chuyện. Chị rất hiếu thuận, nghe lời bố mẹ. Hôn nhân của chị cũng là do người quen của bố mẹ giới thiệu. Dù anh rể của tôi lớn hơn chị 8 tuổi nhưng có nhà có xe, công việc ổn định. Chị tôi không phản đối, gật đầu làm quen. Người quen của bố mẹ tôi khen ngợi anh rể hết lời, bố mẹ tôi được nịnh nọt lại càng cao hứng thúc giục chị mau chóng kết hôn. Tôi lại thấy anh rể ít nói lại có vẻ lạnh lùng, không thể hiện tình cảm gì với chị tôi.

3 năm sau khi chị gái lấy chồng, tôi vẫn thấy vui mỗi khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của chị. Anh rể rất yêu chiều vợ, sống có trách nhiệm với vợ con. Chị tôi không phải cực khổ kiếm tiền mà chỉ việc chăm con thật tốt. Lần nào anh rể cùng chị gái về quê cũng tặng bố mẹ tôi quà cáp đắt tiền, còn giúp ông bà xây sửa nhà cửa. Một năm nay, chị gái tôi không về quê thăm bố mẹ. Là vì bên nhà chồng có tang, gia đình chị vẫn phải ở lại để chăm lo, động viên người nhà. Đương nhiên nhà tôi chẳng giận hờn gì chị, chỉ thấy nhớ chị cả năm rồi chẳng thấy mặt. Mấy tuần trước, tôi có dịp đi ngang nhà chị thì ghé qua thăm vợ chồng anh chị. Nhưng khi ăn cùng anh chị, tôi cứ thấy có cảm giác hình như trong nhà chị đã có chuyện gì đó.

Ảnh minh họa: Internet Đến chiều, khi tình cờ thấy chị vén quần lên cao, tôi chết sững khi thấy đầu gối sưng đỏ của chị. Tôi hỏi anh rể sao chị lại bị thương như thế? Anh rể lạnh lùng nói tôi: “Cứ hỏi chị gái của em rồi biết”. Tôi quay sang nhìn thì thấy chị gái đã đỏ mắt muốn khóc. Chị nghèn nghẹn kể với tôi rằng chị lỡ có tình cảm với một người đàn ông khác. Không may, chồng chị phát hiện thì đùng đùng nổi giận. Chị thề là mình chưa từng làm gì đi quá giới hạn với người kia nhưng chồng vẫn không tin. Sau đó, anh rể tôi trả thù chị bằng việc bắt chị quỳ gối mỗi tối trước giường ngủ. Hôm nào chồng ngủ sớm thì chị được lên giường sớm, hôm nào anh ấy thức tới sáng thì chị cũng phải quỳ đến sáng. Tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng. Chị tôi dù có làm sai thì anh rể cũng không nên trút giận lên cơ thể của chị ấy như thế. Nhưng chuyện chị tôi sai với chồng cũng không dễ giải quyết. Giờ tôi phải làm sao để giúp chị gái mình bớt khổ đây?

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá' Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/au-goi-chi-gai-bong-sung-o-toi-to-mo-hoi-chuyen-roi-soc-ngat-khi-nghe-su-that-ve-nguyen-nhan-748056.html