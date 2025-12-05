Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 05/12/2025 22:53

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình?

Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì cảm xúc ban đầu dành cho nhau quá lớn nên chúng tôi không để ý đến những điểm khác biệt của nhau. So với chồng thì ngoại hình của tôi có phần nổi bật hơn. Về thu nhập cũng chênh lệch, tôi kiếm được nhiều hơn chồng. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để cả hai lấy nhau. Nhưng vì tôi cứng rắn kiên định nên ông bà cũng đành xuôi theo.

Tôi cũng mặc kệ lời can ngăn của bạn bè. Tôi cảm thấy chồng mình rất tốt, anh ấy có thể nấu ăn, làm việc nhà. Dù chúng tôi có nhiều điều chưa hòa hợp nhưng sẽ cố gắng để sống hạnh phúc cùng nhau.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn bận rộn với công việc, tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Chồng tôi không ép vợ sớm sinh con, mỗi tối anh dọn dẹp, nấu nướng đợi vợ về nhà. Khi tôi về nhà mệt rã rời, chồng sẽ đun nước để vợ tắm, hâm lại đồ ăn để sẵn trên bàn. Anh còn học cách xoa bóp để tôi thấy thoải mái hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có người chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ như thế.

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cứ vậy mà sống bên nhau, vợ ra ngoài kiếm tiền còn chồng thì ở nhà lo toan nhà cửa. Nhưng chuyện có con làm chồng và gia đình chồng tôi sốt ruột. Anh có lần hỏi tôi định bao giờ thì sinh con. Tôi lại đang phấn đấu vị trí trưởng phòng, vẫn cần thêm thời gian. Tôi đành hẹn chồng thêm một năm nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng anh thở dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý với tôi.

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình? Nhưng tôi rất tin tưởng chồng, làm sao anh có thể lừa dối vợ?

Tôi định bụng cùng chồng đi du lịch vài ngày. Nhưng khi tôi vừa nói mình xin nghỉ mấy hôm thì anh lại nói muốn về quê một thời gian. Anh cũng không cho tôi cơ hội phản đối, cứ vậy mà đi luôn. Tôi đành chịu, không gây khó dễ với anh.

Hôm sau, tôi phát hiện bồn cầu bị tắc nên gọi thợ đến sửa. Tôi cũng thấy lạ, đó giờ vợ chồng tôi xài vẫn bình thường, trước nay chưa từng xài giấy để bị tắc như thế này. Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Đó là rất nhiều sợi tóc dài cùng bao cao su. Nhìn qua thì liền biết đó là tóc phụ nữ, độ dài cũng không giống tóc của tôi. Còn cả bao cao su, vợ chồng tôi chưa từng dùng qua biện pháp tránh thai này…

Mọi chuyện dần sáng tỏ, chồng ngoại tình mà tôi không hề hay biết. Tôi sốc tới mức mất ngủ mấy đêm dài, không biết phải làm sao đây?

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Tôi và vợ cuốn lấy nhau, như trao cho nhau hết những mong muốn nhớ mong bao ngày xa nhau. Chắc vì chúng tôi quá nhiệt tình nên đống sách trên giá gần giường ngủ bỗng chốc đổ ào xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Tâm sự 32 phút trước
Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Tâm sự 44 phút trước
Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 49 phút trước
Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Tâm sự 54 phút trước
Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa, chồng 'bất ngờ nắm chặt tay' tôi, lời anh 'thốt ra' khiến tôi 'lặng người' vì 'một sự thật quá sốc

Vừa bước ra khỏi tòa, chồng 'bất ngờ nắm chặt tay' tôi, lời anh 'thốt ra' khiến tôi 'lặng người' vì 'một sự thật quá sốc

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
'Lạnh người' nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi sau đó 'sốc nặng' khi phát hiện ra 'bí mật' cả nhà đang che giấu

'Lạnh người' nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi sau đó 'sốc nặng' khi phát hiện ra 'bí mật' cả nhà đang che giấu

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay