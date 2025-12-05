Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Tâm sự 05/12/2025 22:48

Tôi và vợ cuốn lấy nhau, như trao cho nhau hết những mong muốn nhớ mong bao ngày xa nhau. Chắc vì chúng tôi quá nhiệt tình nên đống sách trên giá gần giường ngủ bỗng chốc đổ ào xuống.

Tôi lập gia đình đã 3 năm nhưng vợ tôi vẫn chưa mang thai. Tôi và vợ vẫn yêu đương mặn nồng như thời yêu nhau nhưng bố mẹ tôi lại không ngừng thối thúc việc có con. Tôi dù không ít lần nói với vợ về việc có con nhưng cô ấy có vẻ vẫn chưa sẵn sàng. Cô ấy nói mình còn trẻ, vẫn muốn chơi thêm một vài năm rồi mới sinh con. Tôi nghe thế cũng không ép vợ.

Dù đã lấy nhau 3 năm nhưng tôi vẫn thường nhớ vợ khi đi xa, đặc biệt là những lúc công tác nhiều ngày. Vừa rồi tôi chỉ mới xa nhà 5 ngày nhưng đã thấy nhớ vợ lắm rồi. Vì cũng đã gần nửa tháng tôi không được gần gũi vợ. Đến khi về nhà, tôi thúc giục vợ nhanh chóng vào phòng ngủ sớm.

Vợ tôi có vẻ không trông chồng về, cô ấy nói hôm nay hơi mệt nên chưa muốn gần gũi chồng. Điều này làm tôi khá khó chịu, tôi cứ ôm lấy vợ rồi lăn ra giường. Thấy tôi cuồng nhiệt quấn lấy, vợ tôi sau đó cũng không thể kiềm lòng, nhiệt tình đáp lại tôi. Tôi cười thầm trong lòng, nghĩ chắc là vợ thấy ngại mới từ chối tôi.

Tôi và vợ cuốn lấy nhau, như trao cho nhau hết những mong muốn nhớ mong bao ngày xa nhau. Chắc vì chúng tôi quá nhiệt tình nên đống sách trên giá gần giường ngủ bỗng chốc đổ ào xuống. Một cuốn sách rơi trúng người khiến tôi bất ngờ đau điếng. Cả tôi và vợ đều bất ngờ trước cảnh tượng này.

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay sau đó, tôi càng bất ngờ hơn khi thấy một thứ dưới sàn. Vợ tôi nhanh chóng lao ra che đi thứ đó. Đáng tiếc, tôi đã thấy hết tất cả. Thứ vợ tôi đang khúm núm che đi chính là một tập tài liệu. Tôi nhìn rõ đó là tờ kết quả khám bệnh phụ khoa, bên dưới là dòng chữ kết luận bệnh viêm nhiễm nặng. Tôi hoảng hồn nhảy khỏi giường, đi ngay vào nhà tắm gột rửa thật cẩn thận. Tôi quá khiếp sợ vợ mình, sợ mình bị cô ấy lây bệnh.

Khi ra ngoài, tôi thấy vợ ngồi khóc nức nở. Tôi hỏi vì sao cô ấy lại bị bệnh, vợ chồng tôi đều quan hệ lành mạnh, hay là cô ấy bị lây từ ai? Tôi còn gặng hỏi nếu cô ấy bị bệnh như thế thì tôi có bị lây bệnh không? Vợ tôi nghe thế càng khóc lớn hơn, cô ấy nói bệnh này không hề lây cho tôi. Cô ấy còn nói đây chỉ là bệnh viêm nhiễm bình thường. Tôi đương nhiên không thể tin, tôi nghi ngờ vợ ngoại tình khi chồng đi công tác. Căn bệnh của cô ấy là từ đó mà ra.

Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn. Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, tôi thấy rối bời. Tôi không biết có phải vợ lừa dối mình hay không. Tôi cũng không có chứng cứ cô ấy ăn chơi rồi bị lây bệnh. Nhưng kết quả khám bệnh của vợ khiến tôi lo sợ. Tôi phải làm sao đây?

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Cô ấy ly hôn chồng rồi lỡ mang thai với một người đàn ông khác. Nhưng tâm lý cô ấy lúc đó rất hỗn loạn, dù đã gần tới ngày sinh nhưng lại một mực đòi bỏ đứa bé.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi 'chết lặng' khi 'nghe được' 'bí mật kinh hoàng' chồng lén lút làm sau lưng mình

Tâm sự 32 phút trước
Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Tâm sự 44 phút trước
Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 49 phút trước
Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Đang 'quấn quýt' bên vợ, đống sách bỗng 'đổ ào xuống', tôi 'chết lặng' khi nhìn thấy 'thứ rơi ra' từ trong đống sách đó

Tâm sự 53 phút trước
Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa, chồng 'bất ngờ nắm chặt tay' tôi, lời anh 'thốt ra' khiến tôi 'lặng người' vì 'một sự thật quá sốc

Vừa bước ra khỏi tòa, chồng 'bất ngờ nắm chặt tay' tôi, lời anh 'thốt ra' khiến tôi 'lặng người' vì 'một sự thật quá sốc

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
'Lạnh người' nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi sau đó 'sốc nặng' khi phát hiện ra 'bí mật' cả nhà đang che giấu

'Lạnh người' nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi sau đó 'sốc nặng' khi phát hiện ra 'bí mật' cả nhà đang che giấu

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Đầu gối chị gái bỗng sưng đỏ, tôi tò mò hỏi chuyện, rồi 'sốc ngất' khi nghe sự thật về nguyên nhân

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Choáng váng khi thợ sửa bồn cầu kéo lên 'vật chứng tố cáo' bí mật kinh hoàng của chồng khiến tôi 'hóa đá'

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng 'chạy đến bệnh viện' giữa đêm, tôi 'chết sững' khi thấy chồng ôm 'một đứa trẻ mới sinh

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Đến rước con gái trễ, tôi 'lặng người' khi nghe con 'ngây thơ' hỏi'mẹ có thể mua cho con một người bố không?

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi 'ngủ lại với vợ cũ', tôi 'tức giận tột độ', anh lại thản nhiên nói một câu khiến tôi bàng hoàng

Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay

Đến thăm chồng cũ, tôi 'sửng sốt' với 'bộ dạng hiện tại' của anh, rồi 'chết sững' khi nhìn thấy vật anh đang cầm trên tay