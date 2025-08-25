Đang đi đường, người đàn ông phát hiện cảnh đáng sợ trong xe taxi người đàn ông lập tức gọi điện báo cảnh sát

Các sĩ quan đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được thông báo về một vụ tai nạn xe hơi ở Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, Thái Lan vào sáng sớm ngày 23/8. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, thi thể đẫm máu được phát hiện là một ma nơ canh hóa trang thành ma cà rồng cho một bộ phim.
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

