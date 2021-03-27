Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào?

Hậu trường 27/03/2021 11:32

Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng cháu ngoại nhà đại gia Minh Nhựa đã ăn mặc sang chảnh không thua hội nhóc tì rich kid nào khác của Vbiz.

Jayden Nguyễn Phạm (Tít) là con trai đầu lòng của Joyce Phạm (người con gái cả của đại gia Minh Nhựa). Sau một năm bố mẹ giấu kín mặt, vừa qua, những hình ảnh về Tít đã chính thức được công khai trong dịp thôi nôi. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, quý tử nhà Joyce Phạm đã gây ấn tượng với vẻ ngoài trắng trẻo, bụ bẫm và đáng yêu. Tuy nhiên, điều giúp nhóc tì gây sốt mạng xã hội hơn cả chính là cách được bố mẹ “dát” hàng hiệu từ đầu đến chân.

Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 1
Cháu trai của Minh Nhựa nổi bần bật khi được đẩy 'siêu xe' đồ chơi lên thẳng sân khấu trong bữa tiệc thôi nôi. Điều này đã chứng minh nhóc tì được ông ngoại cưng cỡ nào - Ảnh: FB
Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 2
Bé Tít trong mặc đồ vest đầy bảnh bao, đồng điệu với trang phục của bố mẹ. Soi xuống đôi chân, nhóc tì còn được sắm cả đôi Gucci đắt đỏ vô cùng sành điệu - Ảnh: FB

Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 3

Chỉ mới 1 tuổi, cậu bé đã được ngồi trên đống đồ hiệu sang chảnh - Ảnh: FB

Sau buổi tiệc hoành tráng, cảnh tượng bé Tít "đập hộp" quà sinh nhật còn làm cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt", bởi cậu bé được đặt ngồi giữa đống hàng hiệu nổi tiếng. 

Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 4
Jayden từng diện combo áo phông và quần dài mang tông xanh navy. Tay áo và ống quần được nhấn nhá phần viền với những đường sọc chữ G nâu trên nền màu be đầy sang chảnh. Để con được sở hữu bộ cánh này, mẹ Jayden đã phải tiêu tốn hơn 12 triệu đồng
Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 5
 Chiếc áo nỉ bông và quần đồng bộ, chạy sọc viền logo đặc trưng của Gucci theo ống tay và ống quần. Bộ đồ này là một trong những item được ba mẹ diện cho cậu bé. Tổng giá tiền của combo trang phục này cũng lên đến gần 12 triệu đồng 
Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 6
Chiếc áo nỉ bông Gucci 5 triệu mang tông trắng đơn giản nhưng nổi bần bật với logo hai chữ G nối liền nhau và sọc xanh đỏ, trị giá 5 triệu đồng
Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 7
Bé Tít cũng được sắm đôi sneakers trắng Gucci. Nhìn qua tuy đơn giản nhưng món đồ nhỏ xíu này cũng có giá thành hơn 7 triệu đồng
Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 8
Đôi giày là màu be kết hợp họa tiết sọc xanh và đỏ này cũng đang được bán trên trang thương hiệu với giá hơn 10 triệu đồng

Trước đó cậu bé cũng được ba mẹ cưng chiều và đưa đi chơi nhiều nơi. Tuy nhiên, đến khi cậu bé đủ 1 tuổi thì mới được công khai diện mạo kháu khỉnh của mình trên mạng xã hội. Ngay khi cậu bé lộ diện, nhiều người đã không khỏi bất ngờ bởi độ dễ thương của cậu và độ "chịu chơi" của ba mẹ dành cho rich kid đời thứ 2 nhà mình. 

Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào? - Ảnh 9
Trong một lần đi chơi cùng ba mẹ bên bờ biển của Tít - Ảnh: FB 

Có thể nói, cậu bé này có một cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước. Hiện cậu ấm con nhà giàu này vẫn đang nhận được rất nhiều tình yêu thương từ phía gia đình và được chăm sóc một cách kỹ lưỡng bởi ba mẹ rich kid đời đầu của nhà Minh Nhựa. 

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Từ khóa:   con nhà giàu Cháu ngoại Minh Nhựa Rich kid Việt

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