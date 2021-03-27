Cháu ngoại 1 tuổi của đại gia Minh Nhựa - 'rich kid đời thứ hai' giàu có cỡ nào?

Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng cháu ngoại nhà đại gia Minh Nhựa đã ăn mặc sang chảnh không thua hội nhóc tì rich kid nào khác của Vbiz.
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Jayden Nguyễn Phạm (Tít) là con trai đầu lòng của Joyce Phạm (người con gái cả của đại gia Minh Nhựa). Sau một năm bố mẹ giấu kín mặt, vừa qua, những hình ảnh về Tít đã chính thức được công khai trong dịp thôi nôi. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, quý tử nhà Joyce Phạm đã gây ấn tượng với vẻ ngoài trắng trẻo, bụ bẫm và đáng yêu. Tuy nhiên, điều giúp nhóc tì gây sốt mạng xã hội hơn cả chính là cách được bố mẹ “dát” hàng hiệu từ đầu đến chân.
Sau buổi tiệc hoành tráng, cảnh tượng bé Tít "đập hộp" quà sinh nhật còn làm cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt", bởi cậu bé được đặt ngồi giữa đống hàng hiệu nổi tiếng.
Trước đó cậu bé cũng được ba mẹ cưng chiều và đưa đi chơi nhiều nơi. Tuy nhiên, đến khi cậu bé đủ 1 tuổi thì mới được công khai diện mạo kháu khỉnh của mình trên mạng xã hội. Ngay khi cậu bé lộ diện, nhiều người đã không khỏi bất ngờ bởi độ dễ thương của cậu và độ "chịu chơi" của ba mẹ dành cho rich kid đời thứ 2 nhà mình.
Có thể nói, cậu bé này có một cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước. Hiện cậu ấm con nhà giàu này vẫn đang nhận được rất nhiều tình yêu thương từ phía gia đình và được chăm sóc một cách kỹ lưỡng bởi ba mẹ rich kid đời đầu của nhà Minh Nhựa.