Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh quý tử, cà khịa con trai 'già ngang chị mẹ'

Trang Facebook của Lệ Quyên mới đây cập nhật hình ảnh của cậu con trai quý tử cùng "chị mẹ" rất dễ thương cùng dòng trạng thái chê khéo con trai "già ngang chị mẹ". Lý do là gì đây?

Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca "Nếu như ngày đó" đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải hình ảnh chụp cùng cậu con trai cưng. Điều đáng nói, những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi thốt lên vì "nữ ca sĩ bolero" thuở nào không hề già đi qua ngần ấy thời gian.

Lệ Quyên chụp ảnh cùng con trai Kỳ Anh - Ảnh: FB

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi bé Bo được lên sóng cùng "chị mẹ". Hai mẹ qua 7749 kiểu ảnh với nhiều biểu cảm khác nhau khiến cư dân mạng không khỏi "phì cười". Cô ca sĩ cũng trêu cậu con trai của mình khi cậu đeo cặp kính màu đen vừa to vừa tròn, cô chia sẻ: "Ông em đeo kính, thật sự già ngang chị mẹ".

Dòng trạng thái của Lệ Quyên - Ảnh: FB

Bên dưới dòng trạng thái cập nhật mới nhất này, nhiều người hâm mộ đã để lại rất nhiều bình luận khen ngợi hai mẹ con. Đặc biệt là nhan sắc đi ngược thời gian, càng ngày càng trẻ của nữ ca sĩ.

Bình luận 'có cánh' của cộng đồng mạng dành cho hai mẹ con - Ảnh: FB

Được biết, con trai "nữ hoàng phòng trà" có tên ở nhà bé Bo, tên thật là Lê Kỳ Anh (2011). Vì muốn con có cuộc sống yên bình, tránh vướng thị phi và bị dư luận dòm ngó nên từ trước đến nay nữ ca sĩ cùng chồng cũ Đức Huy rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh con trai tới mọi người.

Ở tuổi lên 10, ai cũng công nhận khuôn mặt của bé Bo đã bộc lộ những đường nét của một soái ca tương lai. Anh chàng sở hữu gương mặt thư sinh, hiền lành. Dân mạng nhận xét cậu bé càng lớn càng giống mẹ Lệ Quyên.

Hình ảnh hai mẹ con 'lên sóng' trong lần trước đó - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về con trai trên trang cá nhân: "Mẹ thích ánh mắt nồng nàn của em... Em có đôi mắt toàn tròng đen giống mẹ. Mẹ tin em sẽ là người đàn ông tử tế, tự trọng và biết yêu thương. Đàn ông, 'nam nhi đại trượng phu' con trai nhỉ. Love you".

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