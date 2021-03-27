Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh quý tử, cà khịa con trai 'già ngang chị mẹ'

Sao Việt 27/03/2021 07:45

Trang Facebook của Lệ Quyên mới đây cập nhật hình ảnh của cậu con trai quý tử cùng "chị mẹ" rất dễ thương cùng dòng trạng thái chê khéo con trai "già ngang chị mẹ". Lý do là gì đây?

Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca "Nếu như ngày đó" đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải hình ảnh chụp cùng cậu con trai cưng. Điều đáng nói, những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi thốt lên vì "nữ ca sĩ bolero" thuở nào không hề già đi qua ngần ấy thời gian. 

Con trai Le Quyen
Lệ Quyên chụp ảnh cùng con trai Kỳ Anh - Ảnh: FB 

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi bé Bo được lên sóng cùng "chị mẹ". Hai mẹ qua 7749 kiểu ảnh với nhiều biểu cảm khác nhau khiến cư dân mạng không khỏi "phì cười". Cô ca sĩ cũng trêu cậu con trai của mình khi cậu đeo cặp kính màu đen vừa to vừa tròn, cô chia sẻ: "Ông em đeo kính, thật sự già ngang chị mẹ". 

Con trai Le Quyen 1
Dòng trạng thái của Lệ Quyên - Ảnh: FB

Bên dưới dòng trạng thái cập nhật mới nhất này, nhiều người hâm mộ đã để lại rất nhiều bình luận khen ngợi hai mẹ con. Đặc biệt là nhan sắc đi ngược thời gian, càng ngày càng trẻ của nữ ca sĩ. 

Con trai Le Quyen 2
Bình luận 'có cánh' của cộng đồng mạng dành cho hai mẹ con - Ảnh: FB

Được biết, con trai "nữ hoàng phòng trà" có tên ở nhà bé Bo, tên thật là Lê Kỳ Anh (2011). Vì muốn con có cuộc sống yên bình, tránh vướng thị phi và bị dư luận dòm ngó nên từ trước đến nay nữ ca sĩ cùng chồng cũ Đức Huy rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh con trai tới mọi người. 

Ở tuổi lên 10, ai cũng công nhận khuôn mặt của bé Bo đã bộc lộ những đường nét của một soái ca tương lai. Anh chàng sở hữu gương mặt thư sinh, hiền lành. Dân mạng nhận xét cậu bé càng lớn càng giống mẹ Lệ Quyên.

Con trai Le Quyen 3
Hình ảnh hai mẹ con 'lên sóng' trong lần trước đó - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về con trai trên trang cá nhân: "Mẹ thích ánh mắt nồng nàn của em... Em có đôi mắt toàn tròng đen giống mẹ. Mẹ tin em sẽ là người đàn ông tử tế, tự trọng và biết yêu thương. Đàn ông, 'nam nhi đại trượng phu' con trai nhỉ. Love you".

NTK Đỗ Mạnh Cường đáp trả khi bị 'soi mói' mua đồ hiệu đắt tiền cho các con nuôi

NTK Đỗ Mạnh Cường đáp trả khi bị 'soi mói' mua đồ hiệu đắt tiền cho các con nuôi

Nhận con nuôi thứ 8, Đỗ Mạnh Cường hứng chịu nhiều "gạch đá" của cộng đồng mạng về khả năng nuôi đến 8 đứa con nuôi và kể cả là chuyện đời tư của mẹ bé. Mới đây, khi nhà thiết kế đưa con gái đi mua đồ mới cũng bị phản ứng một cách phi lý: "Sao lại mua đồ hiệu cho con mặc?".

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ nổi tiếng Sao Việt Con trai của ngôi sao

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"