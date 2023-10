Lấy chồng Ấn Độ, cuộc sống bà bầu Võ Hạ Trâm có gì đặc biệt?

Để trả lời thắc mắc của mọi người về việc mang bầu nhưng vẫn tập gym, mẹ bầu Võ Hạ Trâm đã đăng bài giải thích.

"Thật sự Trâm đang tập 1 mức rất nhẹ so với trước đó và luôn có sự giám sát của PT nên rất là an toàn cả nhà ơi". Cô còn cho hay, các mẹ bầu có thể tập gym ở cường độ nhẹ, vừa sức, các bài tập không bật nhảy và gập bụng. Cô cũng khuyến cáo các mẹ nào thích yoga hoặc chưa tập yoga thì hãy chọn yoga cho nhẹ nhàng. Vì cô là người yêu gym và trước đó cô vẫn tập đều đặn nên việc tập luyện rất an toàn.

Cô chia sẻ thêm: "Thể dục thể thao cho thai kì là hoàn toàn cần thiết, ngay cả bác sĩ cũng khuyên nên tập luyện chứ đừng sợ mà ở nhà nằm không thì thiệt là buồn và stress mọi người ơi!"

Cơ thể săn chắc của Võ Hạ Trâm và chiếc bụng bầu đang dần lớn lên - Ảnh: FB

Nhờ có sự chăm chỉ tập luyện mà hiện tại, ngoại trừ bụng bầu thì những phần khác trên cơ thể cô ca sĩ đều vẫn thon gọn, chắc khỏe. Bên cạnh tập luyện hàng ngày, cô cũng cho biết, cô là người ăn chay trường nhiều năm. Vì thế cô khi mang bầu cô vẫn chọn ăn chay trường. Cô chia sẻ về chế độ dinh dưỡng của mình: "Mọi người đừng lo nhé. Xã hội ngày càng phát triển, những kiến thức về dinh dưỡng đều được cập nhật liên tục mỗi ngày để giúp con người khỏe mạnh hơn và Trâm đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức dinh dưỡng cùng với sự hỗ trợ của cô giáo cho những bữa ăn của mình, nên Trâm tự tin rằng mình và em bé đều khỏe, đều được đầy đủ dưỡng chất để phát triển. Bản thân Trâm không hề bệnh vặt từ ngày áp dụng chế độ dinh dưỡng tốt và vẫn đủ sức khỏe, năng lượng để làm việc , tập luyện... và em bé cũng sẽ được chăm sóc tốt như thế".

Võ Hạ Trâm hạnh phúc bên người chồng Ấn Độ - Ảnh: FB

Hiện tại Võ Hạ Trâm đang ở quý 2 của thai kỳ. Cô vẫn biểu diễn trên sân khấu và tham gia các show khách mời thường xuyên. Nữ ca sĩ cũng vận động các mẹ nếu sức khỏe bình thường thì lúc mang thai có thể tập luyện những động tác nhẹ nhàng, để giúp cho thai nhi có được sức khỏe tích cực nhất.