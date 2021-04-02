Kể từ khi lên chức bố, Kim Lý dành rất nhiều thời gian để học cách chăm sóc các con. Từ đó mà không ít lần anh chàng được "phủ sóng" và trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng được cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi.

Với vai trò ông bố bỉm sữa Kim Lý thật sự đã khiến nhiều người theo dõi facebook của Hồ Ngọc Hà không ít lần phải bật cười. Cách ru con không giống ai của anh nhiều lúc còn khiến bà xã "Hà Hồ" cũng khó hiểu.

Đọc truyện cho hai bé nghe - Ảnh: FBNV

Nằm lăn dưới đất - Ảnh: FBNV

Ru con không giống ai - Ảnh: FBNV

Chắc là ru con kiểu Thụy Điển - Ảnh: FBNV

Vừa bồng con vừa nhảy - Ảnh: FBNV

Một điệu nhảy mới - Ảnh: FBNV

Điệu con quay mặt ra ngoài 'bá đạo' - Ảnh: FBNV

Có thể nói ông bố đáng yêu này hiện tại đang không ngừng ghi điểm trong lòng bà xã. Vậy nên bà xã Hồ Ngọc Hà không ngừng cho anh phủ sóng khắp fanpage cá nhân của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1001-cach-trong-con-ba-dao-cua-bo-bim-sua-kim-ly-khien-dan-tinh-mat-tron-mat-det-400616.html