1001 cách trông con ‘bá đạo’ của ‘bố bỉm sữa’ Kim Lý khiến dân tình ‘mắt tròn mắt dẹt’

Hậu trường 02/04/2021 15:21

Kể từ khi lên chức bố, Kim Lý dành rất nhiều thời gian để học cách chăm sóc các con. Từ đó mà không ít lần anh chàng được "phủ sóng" và trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng được cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi.

Với vai trò ông bố bỉm sữa Kim Lý thật sự đã khiến nhiều người theo dõi facebook của Hồ Ngọc Hà không ít lần phải bật cười. Cách ru con không giống ai của anh nhiều lúc còn khiến bà xã "Hà Hồ" cũng khó hiểu. 

Kim Ly
Đọc truyện cho hai bé nghe - Ảnh: FBNV
Kim Ly 1
Nằm lăn dưới đất - Ảnh: FBNV
Kim Ly 2
Ru con không giống ai - Ảnh: FBNV
Kim Ly 3
Chắc là ru con kiểu Thụy Điển - Ảnh: FBNV
Kim Ly 4
Vừa bồng con vừa nhảy - Ảnh: FBNV
Kim Ly 5
Một điệu nhảy mới - Ảnh: FBNV
Kim Ly 6
Điệu con quay mặt ra ngoài 'bá đạo' - Ảnh: FBNV

Có thể nói ông bố đáng yêu này hiện tại đang không ngừng ghi điểm trong lòng bà xã. Vậy nên bà xã Hồ Ngọc Hà không ngừng cho anh phủ sóng khắp fanpage cá nhân của mình. 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Sao Việt chăm con gia đình Hồ Ngọc Hà

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