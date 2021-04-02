Kỳ Hân vợ Mạc Hồng Quân: Cầu thủ CLB Quảng Ninh phải đi vay lãi để sống qua ngày tháng

Hậu trường 02/04/2021 11:16

Sau thời gian im lặng, chờ đợi “phép màu” diễn ra với chồng khi bị nợ lương đến 8 tháng, người vợ trẻ này đã vô cùng bức xúc chỉ đích danh tên đội bóng được chủ quản bởi CLB Quảng Ninh. 

Từng có bài đăng bóng gió về việc phải chuyển 5 triệu “chi viện” cho chồng và không quên nhắc chồng chi tiêu hợp lý vì “tình hình kinh tế khó khăn”. Mới đây cựu người mẫu Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đã chính thức chia sẻ sự việc chồng mình bị nợ lương thưởng suốt 8 tháng nay. 

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Bà xã Mạc Hồng Quân lên tiếng khi chồng và các cầu thủ CLB Quảng Ninh 8 tháng qua không có lương, thưởng - Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ trước giờ bản thân luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào vì có chồng là cầu thủ CLB Quảng Ninh thế nhưng cô vẫn phải lên tiếng vì chồng mình bị đối xử không công bằng. Cô cho biết, "...Cầu thủ bị nợ lương 8 tháng. Nợ thưởng. Nợ tiền chuyển nhượng. Mỗi cầu thủ đều là đàn ông, đều là trụ cột của gia đình họ, thế mà giờ đây phải xòe tay xin tiền vợ, thậm chí tiền mẹ vợ…làm cho họ cảm thấy mủi lòng và xấu hổ với gia đình".

Cô tỏ ra bức xúc, khi bóng đá là đam mê nhưng 2 chữ đam mê không nuôi nổi một gia đình, "Còn có những anh em cầu thủ phải đi vay lãi để sống qua ngày tháng thế mới khổ chứ lị…". Kỳ Hân cho biết thêm nhiều gia đình của đội bóng này cũng lâm vào tình cảnh tương tự. 

Ở cuối bài đăng, cô khẳng định dù không được nhận lương tháng nhưng nhiều cầu thủ vẫn đá bóng một cách nhiệt huyết cho đội chủ quản. Dẫn chứng cụ thể nhất là sau 6 vòng đẫu của giải V.League 2021 đội bóng CLB Quảng Ninh đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích mà nhiều đội bóng đều mong muốn đạt được. 

Kỳ Hân vợ Mạc Hồng Quân: Cầu thủ CLB Quảng Ninh phải đi vay lãi để sống qua ngày tháng - Ảnh 2
Cầu thủ Mạc Hồng Quân (áo đỏ) là 1 trong những cầu thủ trụ cột của CLB Than Quảng Ninh - Ảnh: VPF

“Cơ mà sẽ giữ được thành tích như thế này được bao lâu trong khi lực lượng đang đói meo đây ạ. Đói thì lấy sức đâu mà cày”, cô tỏ ra vô cùng lo lắng cho tương lai của chồng và đội bóng đất Mỏ. 

Sau bài đăng này, vợ cầu thủ đã nhận được nhiều ý kiến từ phía mọi người. Bên cạnh những lời đồng cảm mà gia đình các cầu thủ để lại thì cũng có những ý kiến trái chiều, cho rằng các bên liên quan đang giải quyết vấn đề này và cô không nên lên tiếng làm lớn mọi chuyện. Vì thế, cựu hoa hậu đã gỡ bỏ bài đăng sau 1 giờ đồng hồ bài viết được đăng tải trên mạng xã hội. 

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CLB Than Quảng Ninh rơi vào khủng hoảng từ cuối năm 2020 nhưng vẫn đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2021 sau 6 vòng đấu - Ảnh: Than Quảng Ninh Football Club
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Các cầu thủ đồng loạt đình công, nghỉ tập sau 8 tháng không được nhận lương, thưởng - Ảnh: Hoi Bat Duong

Theo Tuổi Trẻ, chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng cho biết chuyện này chỉ có thể chờ UBND tỉnh giải quyết. Ông nói: "Ngày 1-4, tỉnh xuống CLB họp và tìm hướng giải quyết, chứ tôi giờ cũng mệt lắm. Cứ một mình tôi gồng gánh cho CLB thì sống sao được, trong khi đội bóng là của tỉnh và của người hâm mộ Quảng Ninh. Chúng tôi cũng không muốn chuyện nợ lương cầu thủ như thế. Nhưng hai năm nay, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam đã không tài trợ nữa. Tỉnh thì chưa quan tâm".

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