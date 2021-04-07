Lại xuất hiện thêm một 'tiểu hoa hậu' làm cả dàn hậu Vbiz ngơ ngẩn, ai cũng phát hờn vì quá xinh đẹp

Cô "công chúa nhỏ" của Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến cộng đồng mạng "rần rần" bởi vẻ đẹp ngất ngây dù chỉ mới 5 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến dân mạng "rần rần" khi bất ngờ đăng trọn bộ ảnh của con gái út xinh như tiểu mỹ nhân của cô. Được biết, cô bé chỉ mới 5 tuổi và có tên là Vivian. Trong bộ ảnh, bé được mẹ cho diện chiếc đầm trắng tinh, xuất hiện giữa vườn hoa tím "mộng mơ" vẻ đẹp tự nhiên của cô bé không khác gì nàng thơ. Cô bé tạo dáng một cách tự nhiên không hề có chút 'giả trân' nào - Ảnh: FBNV Hà Kiều Anh tự hào gọi con gái út là "công chúa nhỏ". Cô bé sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp, trong sáng, mọi đường nét từ mắt, mũi, miệng đều thanh tú. Khi đứng chụp ảnh giữa vườn hoa, Viann giống như một thiên thần đang dạo chơi.

Dáng vẻ mỏng manh nhưng rất ngọt ngào của cô bé khiến ai nhìn vào cũng thốt lên khen ngợi - Ảnh: FBNV Nhờ thừa hưởng vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hài hoà và đặc biệt là nụ cười đẹp từ mẹ là Hoa hậu nên Vivian khiến các cô chú “thả tim" lia lịa. Nhiều người tỏ ra 'ganh tị' với nàng hậu Kiều Anh vì có được cô con gái đáng yêu như thế - Ảnh: FBNV Visual và thần thái của ái nữ nhà Hà Kiều Anh được nhận xét là quá đỉnh, dự đoán sẽ thành mỹ nhân Vbiz trong tương lai.

Dáng mũi cao giống Tây của cô bé 'ăn điểm tuyệt đối' không chê vào đâu được - Ảnh: FBNV Nhìn nét nghiêng này của cô bé, nhiều người nhận xét cô xinh như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh: FBNV Ngắm 'công chúa nhỏ' gần hơn thì ai cũng phải trầm trồ bởi gương mặt của 'tiểu mỹ nhân' này cân đối ngay từ nhỏ - Ảnh: FBNV Thêm vào chiếc mũ trắng thì cô bé giống như một thiên thần giữa đời thực - Ảnh: FBNV Sức hút của "công chúa nhỏ" này quả thực cũng không phải dạng vừa. Ngay đến Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng phải khen ngợi: “Xinh nhất đây rồi", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng mê tít: “Eo ơi, cô mê Vian lắm luôn". Trong khi đó, nổi danh là người có nhan sắc không phải dạng vừa trong các nàng hậu, Lương Thuỳ Linh chốt luôn 1 câu dành cho ái nữ Hà Kiều Anh: “Đại mỹ nhân tương lai đây rồi",… Dàn hoa hậu Việt cũng 'xúm xít' lại ngợi khen Vivian - Ảnh: Chụp màn hình Còn bé mà đã khiến dân tình và dàn nàng hậu Vbiz trầm trồ thế này, bé Vivian chắc sẽ "vượt mặt" mẹ sớm thôi. Hoa hậu Hà Kiều Anh và Vivian - Ảnh: FBNV Được biết, Vivian là con gái út được Hà Kiều Anh sinh ra khi cô đang ở độ tuổi 39. Cô bé chào đời ở Mỹ, khi được 3 tháng tuổi mới được đưa về Việt Nam. Hiện tại Vivian đã 5 tuổi. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài "tiểu mỹ nhân" mà con gái Hà Kiều Anh còn rất tự tin và biết tạo dán chuyên nghiệp trước ống kính.

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