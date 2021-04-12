Mai Dora được nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò MC phỏng vấn các tuyển thủ sau trận đấu của VETV (Vietnam Esports TV), gần đây, cô nàng đã khiến cộng đồng mạng "khuynh đảo" vì vóc dáng nuột nà không thua kém gì người mẫu.

Mai Dora tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai sinh năm 1995 sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt nhưng hiện tại đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài sự duyên dáng, đáng yêu trong vai trò MC của VETV thì Mai Dora cũng ghi được dấu ấn qua các dự án sitcom và MV quảng cáo. Sở hữu thân hình nóng bỏng với vòng eo con kiến nhiều người ngưỡng mộ, Mai Dora được mệnh danh là "thỏi nam châm" hút mọi ánh nhìn.

Mai Dora sở hữu thân hình nóng bỏng với vòng eo con kiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh:Internet Từ lần đầu mới ra mắt, Quỳnh Mai đã thu hút được sự chú ý của nhiều khán giả nói chung và anh em game thủ nói riêng - Ảnh:Internet Gần đây, trên trang cá nhân của mình, cô nàng MC "gợi cảm nhất làng game Việt" đã đăng tải bức ảnh thả dáng bên hồ bơi sau giờ làm việc. Ở caption, Mai Dora viết: "Phỏng vấn xong gòi đi bơi trứ anh em?". Bài đăng thu hút được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ cũng như bạn bè thân thiết. Đa phần đều dành lời khen cho vóc dáng nuột nà và làn da trắng "không tì vết" của cô nàng. Thậm chí nhiều fan hâm mộ nam nhận vơ Mai Dora là vợ mình. Hình ảnh thả dáng bên hồ bơi gần đây nhất của nữ MC - Ảnh:Internet Đây không phải là lần đầu cô nàng chia sẻ hình ảnh sexy, nóng bỏng. Trên trang cá nhân của mình Mai Dora chăm chỉ xây dựng hình ảnh "đa phong cách" từ ngây thơ, trong sáng đến sexy quyến rũ.

Mai Dora xây dựng hình ảnh "đa phong cách" từ ngây thơ, trong sáng đến sexy quyến rũ - Ảnh:Internet Thân hình nóng bỏng và làn da trắng khiến Mai Dora nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh:Internet Quỳnh Mai được nhiều cư dân mạng khen ngợi, có thể 'cân' được mọi phong cách - Ảnh:Internet Được biết Quỳnh Mai xuất thân là sinh viên ngân hàng, nhưng đời đưa đẩy, cô nàng lại dấn thân và gặt hái được nhiều thành công trong con đường nghệ thuật. Thời gian tới, Mai Dora cho biết cô muốn dành thời gian trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức về giải đấu VCS, để người hâm mộ nhớ đến mình nhiều hơn với tư cách là một nữ MC có năng lực và đam mê với công việc.

Đệ nhất hotgirl Sài Thành 30 tuổi căng tràn sức sống phô diễn đường cong nuột nà khiến hồ bơi 'nóng hơn cả mùa hè' Lê Trương Ngọc Thảo được biết tới là 1 trong những hotgirl Sài thành đời đầu. Hiện tại, cô nàng vẫn gây chú ý với khuôn mặt xinh đẹp không góc chết cùng vóc dáng ngày càng "thăng hạng" cực kỳ nóng bỏng.

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