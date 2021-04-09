'Nữ thần tắm suối' Trung Quốc ‘siêu cấp’ gợi cảm với kiểu chụp buông lơi, chiếm trọn mọi ánh nhìn

Nhịp sống trẻ 09/04/2021 15:03

Cách đây không lâu, cộng động mạng được dịp "chao đảo" trước loạt ảnh tắm suối cực hút mắt của các "nữ thần Trung Hoa" tên tuổi như Ying Ning, Tian Chou.

Tian Chou là người mẫu tự do Trung Quốc, sinh năm 1997, gây sốt với bộ ảnh tắm suối không khác gì tiên nữ. Cô nàng sở hữu làn da trắng sứ không tì vết, vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết, với đôi mắt to tròn cuốn hút.

Trong bộ ảnh, Tian Chou diện một chiếc đầm trắng mỏng siêu cấp gợi cảm. Bộ ảnh còn gây chú ý với kiểu chụp buông lơi, tôn vinh được nét đẹp cơ thể mà không phô trương da thịt lộ liễu.

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Trong bộ ảnh, Tian Chou diện một chiếc đầm trắng mỏng siêu cấp gợi cảm - Ảnh: Internet 
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Bộ ảnh nhận được lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: Internet 
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Bộ ảnh còn gây chú ý với kiểu chụp buông lơi, tôn vinh được nét đẹp cơ thể mà không phô trương da thịt lộ liễu - Ảnh: Internet 

Không chỉ có Tian Chou, rất nhiều người mẫu ảnh xứ Trung rất chuộng phong cách chụp ảnh này. Cô nàng Ying Ning (1999) cũng sở hữu riêng cho mình một bộ sưu tập ảnh tắm bên bờ suối cực nóng mắt.

Khác với Tian Chou, Ying Ning sở hữu thần thái lạnh lùng, ma mị, đầy khí chất, thu hút cư dân mạng theo một chiều hướng khác.

Ying Ning được người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng "nữ thần tắm suối" và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Những trang phục trong bộ ảnh không hở hang nhưng lại khiến nhiều người mê đắm.

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Cô nàng Ying Ning (1999) cũng sở hữu riêng cho mình một bộ sưu tập ảnh tắm bên bờ suối cực nóng mắt - Ảnh: Internet 
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Ying Ning được người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng "nữ thần tắm suối" - Ảnh: Internet 
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Vẻ đẹp liêu trai, đầy ma mị thu hút cộng đồng mạng - Ảnh: Internet 

Mặc dù là concept được ưa chuộng, nhưng không ít người đẹp bị chê "thậm tệ" vì lợi dụng cơ hội để "phô bày" da thịt. Những trang phục quá hở hang, không phù hợp khiến nhiều mỹ nhân phải ngậm ngùi chịu chỉ trích của cộng đồng mạng.

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Một số mỹ nhân bị chỉ trích vì quá hở hang khi chụp bộ ảnh này - Ảnh: Internet

 Trong một số khung hình, những cô nàng để lộ vòng 1 quá khổ, làm mất đi nét đẹp thuần khiết, trong trẻo vốn có của concept này.

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Ngoài sự nổi tiếng thông qua thân hình nóng bỏng thì Julia Hồ Thuý Anh và Hoàng Linh còn gây chú ý với cư dân mạng khi sở hữu những hình xăm bí ẩn tại các vị trí "đắc địa" trên cơ thể.

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Từ khóa:   Tian Chou Ying Ning Tắm suối

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