Hot girl vòng một ‘siêu to khổng lồ’ đốt mắt 'tỷ dân' bằng bộ ảnh sexy hết nấc, khoe 'vật báu' ngồn ngộn

Mới đây, Na Lộ đã tung bộ ảnh diện bikini khoe vòng một khiến cư dân mạng một phen “choáng váng”.

Cô nàng hiện là một trong những hot girl “siêu vòng một” nổi tiếng tại đất nước tỷ dân Trung Quốc. Không phải nhan sắc hay tài năng mà ngực khủng chính là “vũ khí” khiến cô nàng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Na Lộ nổi lên nhờ vòng một ‘khủng’ của mình

Trong bộ ảnh lần này, Lộ Na diện bikini được cắt xẻ táo bạo. Dù không quá “kiệm vải’ nhưng với chất liệu ren mỏng, trang phục mà cô nàng lựa chọn được đánh giá là vẫn tôn được những nét quyến rũ trên cơ thể.

Với gương mặt xinh đẹp, đậm chất Á Đông cộng với việc theo đuổi phong cách sexy, cái tên Na Lộ được đông đảo cộng đồng mạng các nước châu Á biết đến với danh xưng “siêu vòng một”.

Tuy nhiên bộ ảnh này vẫn gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng đây không được xem là gợi cảm mà là phản cảm. Một số ý kiến cho rằng vẫn nên nổi tiếng bằng tài năng và thực lực, không nên "chiêu trò" câu like bằng việc "khoe thân".

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