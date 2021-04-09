Bộ sưu tập hình xăm ‘chỗ hiểm’ khiến ai nhìn vào cũng đỏ mặt của 'Hoa hậu ăn chơi bậc nhất Sài Thành' và loạt sao Việt

Ngoài sự nổi tiếng thông qua thân hình nóng bỏng thì Julia Hồ Thuý Anh và Hoàng Linh còn gây chú ý với cư dân mạng khi sở hữu những hình xăm bí ẩn tại các vị trí "đắc địa" trên cơ thể.

Đăng quang Hoa hậu người Việt Hoàn cầu, ngoài việc được nhắc tới với danh xưng "người kế nhiệm Ngọc Trinh" thì những hình xăm trên cơ thể Julia Hồ cũng gây chú ý khắp cộng đồng mạng. Thường xuyên xuất hiện trên báo chí với hình ảnh gợi cảm, táo bạo, nhiều người cho rằng Julia Hồ sẽ trở thành một trong những cái tên đình đám mới ở showbiz Việt.

Cô nàng thường xuyên khoe những bức ảnh ăn chơi, trong đó có cả những bức ảnh chỉ mặc một chiếc quần lót, khoác áo hờ hững hay bức ảnh cô mặc áo lưới xuyên thấu nóng bỏng mắt. Gần đây, cư dân mạng còn soi được những hình xăm tại vị trí đắc địa trên cơ thể Julia Hồ. Cụ thể "nàng hậu" này sở hữu hình xăm cực lớn ngay vòng 3, được cô khoe trọn qua mỗi lần mặc đồ bơi khoét hông cao. Julia Hồ từng tiết lộ với báo chí, để có được hình xăm đặc biệt này, cô phải mất 2 ngày, trải qua 13 tiếng đi mực.

Julia Hồ từng tâm sự không hề sợ bị người yêu thích đánh giá khi xăm hình bởi cô không còn hoạt động showbiz, không là người nổi tiếng. Cụ thể "nàng hậu" này sở hữu hình xăm cực lớn ngay vòng 3, được cô khoe trọn qua mỗi lần mặc đồ bơi khoét hông cao - Ảnh: Internet Julia Hồ từng tiết lộ với báo chí, để có được hình xăm đặc biệt này, cô phải mất 2 ngày, trải qua 13 tiếng đi mực - Ảnh: Internet Rất nhiều sao Việt sở hữu các hình xăm độc đáo và kỳ lạ, tuy nhiên, ở một số vị trí khá nhạy cảm thì rất ít thấy. Ngoài Julia Hồ thì MC Hoàng Linh cũng được gọi tên khi có cho mình kha khá những hình xăm. Cô nổi tiếng với vai trò MC "quốc dân" trong chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ", những hình xăm mà Hoàng Linh sở hữu cũng tương đối táo bạo. Hình xăm một dòng chữ dài ở xương quai xanh thu hút ánh nhìn và một hình hoa hồng lớn trên đùi vô cùng gợi cảm. Khán giả còn bình chọn cho Hoàng Linh là MC sở hữu nhiều hình xăm nhất của "vũ trụ" gái xinh đài truyền hình VTV. Khán giả còn bình chọn cho Hoàng Linh là MC sở hữu nhiều hình xăm nhất của "vũ trụ" gái xinh đài truyền hình VTV - Ảnh: Internet Ngoài hình xăm lớn ở đùi và cánh tay, Hoàng Linh còn sở hữu những hình xăm nhỏ ở xương quai xanh - Ảnh: Internet Diễn viên Thu Quỳnh cũng là một sao Việt sở hữu hình xăm tại vị trí "đắc địa". Cô nàng từng khoe hình xăm siêu lớn với con cá màu xanh ngay dưới chân ngực mà mình đã tậu. Và không ít lần khán giả bắt gặp hình xăm chữ ngay cổ chân của Thu Quỳnh. Mời đây, Thu Quỳnh khoe ảnh sở hữu hình xăm lớn ngay chân ngực khiến khán giả bất ngờ - Ảnh: Internet Các mỹ nhân Việt sở hữu hình xăm lớn ở vị trí "đắc địa" thu hút nhiều người, cá nhân họ cho rằng hình xăm chỉ là một cách để lưu lại kỷ niệm hoặc một dấu ấn riêng, không ảnh hưởng đến hình tượng và tính cách.

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