Đệ nhất hotgirl Sài Thành 30 tuổi căng tràn sức sống phô diễn đường cong nuột nà khiến hồ bơi 'nóng hơn cả mùa hè'

Nhịp sống trẻ 11/04/2021 14:58

Lê Trương Ngọc Thảo được biết tới là 1 trong những hotgirl Sài thành đời đầu. Hiện tại, cô nàng vẫn gây chú ý với khuôn mặt xinh đẹp không góc chết cùng vóc dáng ngày càng "thăng hạng" cực kỳ nóng bỏng.

Ngọc Thảo bắt đầu dấn thân vào giới nghệ thuật khi còn rất sớm. Năm 16 tuổi, từ một hotgirl, cô bắt đầu tiếp xúc với công việc người mẫu ảnh và xuất hiện ngày một nhiều trên các trang bìa tạp chí dành cho học sinh - sinh viên.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ngọc Thảo tiếp tục thể hiện bản thân khi lần lượt tham gia vào các dự án sitcom và phim điện ảnh như: "Tiệm bánh hoàng tử bé", "5s online", "Mùa oải hương năm ấy", "Yêu em bất chấp"…

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Hot girl - diễn viên Ngọc Thảo là một trong những tên tuổi được giới trẻ yêu thích 
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Vóc dáng cân đối, đầy đặn của người đẹp sinh năm 1990 nổi bật trong mọi dáng áo bikini 
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Vòng 2 thon gọn thu hút mọi ánh nhìn của Ngọc Thảo 
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Rũ bỏ hình ảnh baby, nhí nhảnh, Ngọc Thảo chuyển hướng đến phong cách sexy, khoe lợi thế vóc dáng cân đối, bắt mắt

Mới đây, Ngọc Thảo gây sốt cộng đồng mạng khi tung những bức ảnh mặc bikini 2 mảnh thả dáng bên hồ khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Dù đã ngoài 30, nhưng cô nàng vẫn giữ được vóc dáng nuột nà với vòng 2 thon gọn, không ngấn mỡ khiến hội chị em không khỏi "ghen tị".

Ngọc Thảo từng chia sẻ, hình tượng sexy giúp cô trông trưởng thành hơn, được nhìn nhận về khả năng hơn, do đó cô nàng sẽ gắn liền với phong cách này trong thời gian sắp tới, về cả phong cách thời trang lẫn diễn xuất trên màn ảnh.

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Vóc dáng của nàng hotgirl đời đầu được cho là không hề kém cạnh các người đẹp hiện tại
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Dù đã ngoài 30, nhưng Ngọc Thảo vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, nóng bỏng
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Sau loạt ảnh 'đốt mắt' fan, nhiều cư dân mạng suy đoán cô nàng đang có ý định làm mới hình ảnh

Đây không phải lần đầu nàng hotgirl đăng ảnh gợi cảm, cách đây không lâu trong lúc tình cũ Andree vướng lùm xùm rap phản cảm, thì Ngọc Thảo cũng đã đăng những bức ảnh thả dáng bên hồ bơi cực hút mắt. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng cô nàng ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng sau biến cố chia tay mối tình lâu năm.

Sau loạt ảnh "đốt mắt" fan, nhiều cư dân mạng suy đoán cô nàng đang có ý định làm mới hình ảnh của mình rũ bỏ phong cách baby, nhí nhảnh, và chuyển hướng đến style sexy, quyến rũ.

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Từ khóa:   Lê Trương Ngọc Thảo hotgirl Ngọc Thảo tình cũ Andree

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