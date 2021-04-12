‘Tiểu công chúa’ nhà Nhi – Thắng: Giận mẹ làm đồ ăn chậm nên xách vali bỏ nhà… ‘đi học’ tiếng Hàn

Hậu trường 12/04/2021 09:47

Mới đây, Đông Nhi khiến dân tình vô cùng thích thú khi khoe ảnh con gái cưng - Winnie đang ngồi học bài. Những biểu cảm đáng yêu kèm theo những caption trên từng ảnh khiến dân mạng không khỏi phì cười trước độ đáng yêu và lầy lội của 2 mẹ con nhà này.

Có thể nói Winnie là nhóc tỳ chăm được mẹ khoe ảnh nhất trên mạng xạ hội. Cô bé sở hữu khuôn mặt "bánh bao" và những biểu cảm cực đáng yêu khiến ai xem qua cũng phải xuýt xoa "đúng là con nhà người ta".

Gần đây, "ái nữ" nhà Ông Cao Thắng - Đông Nhi lại được mẹ khoe một bộ ảnh mới toanh, trong ảnh là cảnh cô nhóc đang ngồi học tiếng Hàn với những biểu cảm khuôn mặt "yêu không chịu nổi". Cư dân mạng trêu ghẹo: "Chắc tiếng Hàn khó quá, nên em nhăn mặt hoài".

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'Trang đầu tiên.....sao hông có hình gì màu sắc hết ạ?' - Ảnh: FB Đông Nhi 
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'Thôi mình đổi sách....' - Ảnh: FB Đông Nhi 
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'Quyển này có vẻ hấp dẫn hơn mẹ ơiiii.... ' - Ảnh: FB Đông Nhi 
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'Nhưng chữ này đọc sao dạ mẹ' - Ảnh: FB Đông Nhi 

Mặc dù chưa đầy 1 tuổi, nhưng có vẻ cô bé Winnie rất thích chụp ảnh và còn vô cùng hợp tác với ekip. Cô bé rất chịu khó pose dáng và tương tác với sách vở, lật sách liên tục khiến cư dân mạng thích thú.

Điều khiến cư dân mạng phì cười chính là độ "lầy lội" của mẹ Đông Nhi, nữ ca sĩ đã chịu khó nghĩ ra caption phù hợp với từng bức ảnh của con. Đông Nhi giải thích lý do tại sao Winnie chưa được 1 tuổi đã đến trường: "Con "zận" mẹ làm đồ ăn cho con chậm quá nên xách vali bỏ nhà...đi học".

Có bố mẹ đều là những nghệ sĩ đình đám Vbiz, nên Winnie hot từ trong bụng mẹ cho đến khi chào đời. Hiện tại, nhất cử nhất động của cô bé đều được mẹ chia sẻ cho các cô chú cùng chiêm ngưỡng độ đáng yêu có 1 không 2 này.

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Học vất vả quá, tới giờ em mới được nghĩ giải lao - Ảnh: FB Đông Nhi 
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Nhiều cư dân mạng bình luận vui: 'Bé Winnie xứng đáng nhận được phiếu bé ngoan' - Ảnh: FB Đông Nhi 

Được biết "ái nữ" nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng chào đời vào tối 26/10 tại một bệnh viện ở TP. HCM. "Tiểu công chúa" có tên thật là Ông Yên Nhi, tên thường gọi là Winnie. Hiện tại, Đông Nhi đang tạm hoãn các hoạt động nghệ thuật để tập trung "lăng - xê" con gái, nhiều cư dân mạng cũng phải thừa nhận độ "hot-hit" của Winnie không hề kém cạnh bố mẹ ngôi sao của mình.

Hình ảnh của bé Winnie khiến dân mạng trầm trồ: Bản sao y đúc của Ông Cao Thắng đây rồi!

Hình ảnh của bé Winnie khiến dân mạng trầm trồ: Bản sao y đúc của Ông Cao Thắng đây rồi!

Hình ảnh của bé Winnie (Ông Yên Nhi) - con gái đầu lòng của Đông Nhi mới được chia sẻ khiến dân mạng trầm trồ vì giống Ông Cao Thắng y đúc.

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