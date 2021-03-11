Hình ảnh của bé Winnie khiến dân mạng trầm trồ: Bản sao y đúc của Ông Cao Thắng đây rồi!

Hình ảnh của bé Winnie (Ông Yên Nhi) - con gái đầu lòng của Đông Nhi mới được chia sẻ khiến dân mạng trầm trồ vì giống Ông Cao Thắng y đúc.

Mới đây trên tài khoản Instagram Fan club của Đông Nhi đã cập nhật dòng trạng thái và hình ảnh mới của bé Winnie, nhóc tỳ đầu lòng của nữ ca sĩ và Ông Cao Thắng. Độ cute của "thiên thần nhỏ" lại lần nữa đốn gục hàng trăm trái tim người hâm mộ.

Hình ảnh đáng yêu của bé Winnie khi mới chỉ 5 tháng tuổi - Ảnh: Instagram

Hình ảnh cho thấy bé Winnie càng ngày càng đáng yêu với hai má phúng phính. Nhiều người hâm mộ tỏ ra khá thú vị khi cho rằng đây chính là "bản sao con nít" của Ông Cao Thắng, đồng thời cà khịa cô ca sĩ Đông Nhi khi cho rằng, cô đã "đẻ thuê" cho ông xã.

Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến cho rằng bé con Winnie sở hữu khuôn miệng giống hệt mẹ Đông Nhi. Có lẽ nhờ vậy mà mẹ bỉm sữa Đông Nhi cũng được an ủi phần nào.

Kể từ khi sinh con đầu lòng, cả hai vợ chồng nhà ca sĩ Bad Boy hầu như luôn cập nhật những hình ảnh thú vị về cuộc sống cùng thiên thần nhỏ.

Trước đó, 'ông bố trẻ' và 'bà mẹ trẻ' cũng khoe ảnh chăm con hài hước khi cả hai cùng rủ nhau đi ăn uống - Ảnh: Instagram

Ngoài sự yêu mến của fan dành cho mẹ trẻ Đông Nhi, ông bố trẻ Ông Cao Thắng cũng trở thành hình mẫu người chồng lý tưởng của bao người, khi rất biết quan tâm chăm sóc gia đình nhỏ mỗi ngày. Hơn thế, anh chồng quốc dân này cũng rất chăm "cập nhật bài vở" về con trong mọi khoảnh khắc.

Hình ảnh Ông Cao Thắng đưa 2 'nóc nhà' đi chích ngừa hôm 8/3 vừa qua - Ảnh: FB

Đông Nhi và Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà hồi tháng 11/2019. Cuối tháng 10/2020, họ đã đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Kể từ đó những cập nhật về bé con Winnie đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

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