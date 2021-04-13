Ái nữ nhà sao Việt 'dậy thì thành công': Con gái Phượng Chanel sở hữu hình thể vàng, 'tiểu thư' nhà Chiều Xuân lột xác ngoạn mục

Hậu trường 13/04/2021 09:51

Ở độ tuổi trăng tròn, những "cục cưng" nhà sao Việt đã sở hữu gương mặt xinh xắn, hình thể quyến rũ, chắc chắn sẽ là những cái tên đình đám nếu dấn thân vào showbiz.

Có bố mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng nên lẽ dĩ nhiên các "ái nữ" nhà Phượng Chanel, Mỹ Linh, Chiều Xuân... luôn được chú ý một cách đặc biệt.

Hồng Khanh - con gái NSND Chiều Xuân

Nếu nhắc đến dậy thì thành công, không thể bỏ qua ái nữ nhà NSND Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Khán giả biết đến Hồng Khanh qua hình tượng cô bé mũm mĩm, đáng yêu khi tham gia The Voice Kids 2013 và chinh phục được cả 4 vị Huấn luyện viên.

Nhưng sau nhiều năm vắng bóng tập trung học tập, giờ đây, khi đã bước vào tuổi 17, gái út nhà Chiều Xuân ngày càng cao lớn phổng phao, ra dáng một thiếu nữ trưởng thành. Không những thế, cô bé còn được ví như fashionista chính hiệu vì gu ăn mặc sành điệu, cá tính.

Tuy nhiên, vì sở hữu hình thể lý tưởng, Hồng Khanh đã nhiều lần diện trang phục "hở bạo" và nhận về không ít ý kiến trái chiều.

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Hồng Khanh dậy thì thành công nhiều người không còn nhận ra - Ảnh: Internet
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Không chỉ dậy thì thành công, Hồng Khanh còn thay đổi cả phong cách thời trang - Ảnh: Internet
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Ở độ tuổi trăng tròn, Hồng Khanh đã có được vóc dáng nhiều người ao ước - Ảnh: Internet
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Hồng Khanh nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi diện trang phục corset - Ảnh: Internet

Nguyễn Uyên - con gái Phượng Chanel

Sau khi đăng tải bức hình con gái lớn diện bikini giữa ồn ào ly hôn với Quách Ngọc Ngoan, danh tính ái nữ của Phượng Chanel đang được nhiều người quan tâm.

Nguyễn Uyên hay còn được gọi là Susu (SN 2003) là một trong những rich kid nổi tiếng với thú chơi đồ hiệu không kém cạnh gì người mẹ là Phượng Chanel của mình. Sau khi được mẹ chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì cô bé 18 tuổi lại sở hữu thân hình nuột nà với những đường cong cơ thể cực gợi cảm.

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Cơ thể phổng phao tuổi trăng tròn của Uyên Nguyễn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
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Cô nàng thường xuyên diện những trang phục khoét sâu,hở bạo - Ảnh: Internet
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Vóc dáng nuột nà, đường cong chữ S của Susu ở tuổi 18 - Ảnh: Internet
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Nhiều người nhận xét Uyên Nguyễn sở hữu khuôn mặt giống mẹ Phượng Chanel - Ảnh: Internet

Mỹ Anh - con gái ca sĩ Mỹ Linh

Mỹ Anh là con gái út của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Mới đây, Mỹ Anh đã nhận được nhiều sự chú ý khi đăng tải những bức ảnh diện bikini bên hồ bơi. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ cùng với phong cách siêu cool, siêu chất.

Ở độ tuổi 18, cô nàng khiến không ít người trầm trồ với body chuẩn, vóc dáng quyến rũ mà nhiều cô gái ngưỡng mộ.

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Cô nàng theo đuổi phong cách cá tính, cool ngầu - Ảnh: Internet
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Mỹ Anh lần đầu khoe hình thể phổng phao ở tuổi 18 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cô nàng không hề có ý định dấn thân vào con đường người mẫu mà muốn trau dồi sự nghiệp ca hát, Mỹ Anh mong muốn khán giả biết đến cô qua những tác phẩm âm nhạc chứ không phải với danh xưng con gái Mỹ Linh.

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Từ khóa:   con gái Chiều Xuân Phượng Chanel ca sĩ Mỹ Linh

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