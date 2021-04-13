Nữ diễn viên phim người lớn xuất hiện khác lạ lúc đi bơi dù vòng một vẫn ‘ngồn ngộn’ đốt mắt

Nữ diễn viên phim người lớn Yua Mikami khoe ảnh dưới hồ bơi nóng nỏng. Ngoài vòng một "phồn thực", người ta nhận ra nữ diễn viên có nhiều khác lạ trong ngoại hình.

Nữ diễn viên Yua Mikami được xem như nữ thần phim khiêu dân có tiếng ở đất nước Nhật Bản. Cô gia nhập ngành giải trí dành cho người lớn vào năm 2015 và nhanh chóng có được thành công vang dội. Đến năm 2017, Yua Mikami trở thành một trong những thần tượng AV đương đại nổi tiếng nhất được giới trẻ yêu thích và giành được một số giải thưởng danh giá. Nữ diễn viên Yua Mikami - Ảnh: Internet Ty nhiên, nữ diễn viên phim người lớn số một Nhật Bản gần đây không hề tham gia bất cứ bộ phim nào. Có lẽ vì cô đã quá bận rộn với các dự án và hướng đi mới khi lấn sân sang làm mẫu ảnh, quảng cáo thời trang hay gần đây nhất là debut trong đội hình của một nhóm nhạc Kpop. Thế nhưng, dù đi tới đâu hay làm gì thì nhất cử nhất động của nữ diễn viên nóng bỏng này vẫn thu hút được sự chú ý của vô vàn fan hâm mộ.

Một minh chứng cụ thể cho điều đó là bức ảnh của Yua Mikami trước khi đi ngủ được cô tung ra trên mạng xã hội. Bức ảnh đã ngay lập tức nhận được bão like từ cộng đồng mạng. Tuy sở hữu gương mặt thiên sứ nhưng thân hình “ác quỷ” trong bộ bikini bé xíu làm mọi người không thể rời mặt. Bức ảnh đã đạt được hơn 20.000 lượt like và đi kèm vô số những màn tương tác từ phía fan hâm mộ. Nữ diễn viên đăng ảnh trước khi đi ngủ - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, không phải lúc nào Yua Mikami cũng lung linh như thế. Mới đây, hình ảnh do chính nữ diễn viên đăng lên trang cá nhân lại khiến không ít người hoang mang. Yua Mikami dẫu vẫn xinh đẹp nhưng lại béo tròn đến lạ thường. Gương mặt V-line biến mất mà thay vào đó là vẻ mũi mĩn, bầu bĩnh. Những đường nét thanh tú trên gương mặt cũng không còn. Cộng thêm phần bắp tay đầy đặn cũng khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, duy chỉ có vòng một căng đầy của cô là vẫn không có gì thay đổi.

Yua Mikami dưới hồ bơi - Ảnh: FBNV Thân hình mảnh mai trước kia củ nữ diễn viên - Ảnh: Internet Quả thật, trong thời gian này, nữ diễn viên Yua Mikami đã có ít nhiều thay đổi trong vóc dáng và cân nặng nhưng ở cô lại toát lên vẻ đáng yêu lạ thường. Nếu là một fan chân chính, bạn hãy luôn ủng hộ Yua Mikami và cùng chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của cô nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dien-vien-phim-nguoi-lon-xuat-hien-khac-la-luc-di-boi-du-vong-mot-van-ngon-ngon-dot-mat-401891.html