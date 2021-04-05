Mới đây, D. - trong vụ nữ du học sinh bị xâm hại tập thể tại Hàn Quốc đã cập nhật thêm thêm những tình tiết hoàn toàn mới, trong đó có việc cô từng bị một người đàn ông Hàn Quốc quấy rối, giở trò đồi bại.

Hiện tại, bài viết của D. trong nhóm Facebook vẫn thu hút rất đông lượng người tương tác vì có nhiều điều gây bức xúc và phẫn nộ. Mới đây, D. cũng đã cập nhật thêm trạng thái với những tình tiết hoàn toàn mới, trong đó có việc cô từng bị một người đàn ông Hàn Quốc quấy rối, giở trò đồi bại ngay trước sự việc nói trên chỉ vài ngày. Bài viết của nữ du học sinh khá dài và kể lại chi tiết mọi việc - Ảnh: Chụp màn hình Ngay đến cả cô cũng không tin được bản thân mình lại gặp chuyện này đến 2 lần. "Em công nhận em đen vì 2 vụ ấy cách nhau có mấy ngày, lên tòa cũng cách nhau có mấy ngày đến nỗi thư ký tòa quen luôn mặt, và kể cả có bịt kín như ninja, bà nhìn ảnh chứng minh thư em cũng phải chạy ra xác nhận lại lần nữa. “Không thể nào, vẫn là mày à"", cô cho biết.

Không chỉ có thế, bài viết mới này của D. còn cung cấp file ghi âm phần 2 về cuộc nói chuyện giữa mẹ cô và mẹ của L - một trong những người đã xâm hại cô. File ghi âm cho thấy mẹ L đề nghị mức bồi thường là 5 triệu Won cho cả 3 tên (L, H, K). Tuy nhiên, mẹ của D. cho rằng mức bồi thường này là không thỏa đáng, đồng thời đưa ra con số 10 triệu Won (khoảng 800 triệu đồng). Cô cho biết đám thanh niên xâm hại mình có đến 10 người nhưng cô không nhớ hết mặt - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý nữ du học sinh này còn chua xót kể cho mọi người biết những câu chuyện đồi bại không ai có thể tưởng tượng được của các thanh nên trong sự việc.

"Như mọi người đã biết, em bị xâm hại nhiều lần nhưng thằng L. dùng bao cao su, cái bao cao su này chính là thứ gây tranh cãi ở tòa. Họ quan tâm rằng nó ra trong cái bao khi đang trong vùng kín của em hay nó đeo bao rồi ra ở ngoài, đó là 2 tội hoàn toàn khác nhau, chưa kể vùng kín em bị tổn thương nhiều nên khó xác định, tất cả đều dựa vào ADN, nên trước khi phiên tòa diễn ra, bản thỏa thuận giữa em và thằng Lâm có ghi rõ nó mong muốn xin em không để tòa xử nó tội đó để nó bị trục xuất thẳng về nước", Đ.D nói nghe có phần đau đớn. Câu chuyện có nhiều tình tiết gay cấn và khá rắc rối - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, sự việc ngày càng trở nên rối rắm hơn khi D. liên tục đưa ra thêm nhiều tình tiết. Sau mọi chuyện cô vẫn kiên quyết mạnh mẽ, vực dậy bản thân và sẽ không tự kết thúc cuộc đời mình vì áp lực của dư luận - Ảnh: Chụp màn hình Đến giờ phút này, phía các thanh niên chưa có thêm lời phản hồi nào còn D. cũng cập nhật trạng thái trang cá nhân rằng kiên quyết sẽ không tự kết thúc cuộc đời mình trước áp lực dư luận. Hiện những bài đăng về vụ việc của nữ du học sinh này đang khiến cộng đồng mạng xôn xao và sức nóng chưa có hồi kết.

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