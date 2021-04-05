Các nạn nhân gồm ông Nguyễn Thạc Th. (SN 1940), Nguyễn Ánh H. (SN 1981; đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, con gái của ông Th.), Đinh Hùng V. (SN 1983, chồng của chị H.) và Đinh Hà Tuệ M. (SN 2011, con gái anh V. và chị H.) cùng ở số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).

Theo báo Tiền Phong, trước đó, khoảng 00h25, ngày 4/4, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cháy. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội huy động 10 xe chữa cháy, xe thang, xe cứu hộ có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, dập tắt đám cháy. Khoảng 3h40 đám cháy được dập tắt.

Bên trong các tầng ngôi nhà chứa nhiều hàng hoá kinh doanh do ngày hôm trước gia đình nạn nhân nhập 2 xe tải bỉm, số hàng này được để ở khu vực tầng 1, cầu thang và 3 giá để hàng lớn trên tầng tum khiến công tác cứu hộ và chữa cháy gặp khó khăn.

Chia sẻ về tình hình lúc đó trung tá Nguyễn Minh Thành, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường người dân đang phá cửa cuốn bên ngoài.

Nhiều vật dụng trong nhà không còn nguyên vẹn - Ảnh: Zing News

Lúc này, cảnh sát chia làm 4 mũi tiếp cận căn nhà từ phía trước, phía sau và hai bên. Ngoài ra, ngôi nhà thiết kế dạng ống tầng tum bị bịt kín bằng khung sắt nên xe thang không thể tiếp cận được. Nhiệt độ bên trong đám cháy khoảng 800 đến 1.000 độ C.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể các nạn nhân tại khu vực tầng tum toà nhà. Do cầu thang nhỏ hẹp, các chiếu nghỉ bằng gỗ đã cháy, phải đến hơn 5h cùng ngày thi thể ông Th. và anh V. mới được đưa ra ngoài.

Toàn bộ căn bếp cũng cháy đen - Ảnh: Zing News

Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn phòng ngủ bên trong - Ảnh: Zing News

Hàng hóa trên tầng 2 bị thiêu rụi - Ảnh: Zing News

Riêng thi thể hai mẹ con chị H. và con gái M. chỉ mới 10 tuổi được tìm thấy bên dưới đống bỉm đang nằm ôm nhau, mặt cháu bé úp vào ngực mẹ rất thương tâm.

“Trong quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân, các chiến sĩ dùng tay không để đào bới vì sợ trúng vào các nạn nhân. Trong số các nạn nhân tìm thấy, thi thể hai mẹ con chị H. bị đống bỉm đè lên nhưng vẫn còn nguyên vẹn” – trung tá Thành cho biết.

Quá trình đưa thi thể xuống dưới, lực lượng chức năng phải đưa vào túi truyền tay nhau xuống dưới vì không thể dùng cáng do cầu thang nhỏ, hẹp và có thể bị sập xuống gây nguy hiểm.

Thông tin tang lễ của các nạn nhân được dán trước tấm bạt che phủ căn nhà - Ảnh: Zing News

Đến gần 10h ngày 4/4, thi thể cuối cùng được đưa đi khỏi hiện trường tới nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa cách đó khoảng 1 km.