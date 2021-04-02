Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công Lý, vào lúc 15 giờ chiều nay (2/4), trên đường Lê Văn Hiến, ông Dương M. (SN 1975) điều khiển xe máy 92N1-5361, theo hướng từ cảng Tiên Sa đi núi Ngũ Hành Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Công Lý

Khi đến giao lộ với cầu Tiên Sơn (thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), ông M. cho xe rẽ phải để lên cầu nhưng lại chạy nhầm vào làn dành riêng cho ô tô.

Khi đó, xe máy của ông M. xảy ra va chạm với xe tải BKS: 76C - 078.53 do tài xế Cao Hồng L. (SN 1982, ngụ xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang chạy cùng chiều. Hậu quả, ông M. bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Tại nơi xảy ra tai nạn, xe máy bị biến dạng, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Được biết nguyên nhân vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chiều 2/4, thêm 3 ca mắc mới COVID-19 tại Quảng Ninh, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 2/4, cả nước có 3 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại Quảng Ninh, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.620 bệnh nhân.

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