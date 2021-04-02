Chiều 2/4, thêm 3 ca mắc mới COVID-19 tại Quảng Ninh, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh

Đời sống 02/04/2021 18:45

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 2/4, cả nước có 3 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại Quảng Ninh, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.620 bệnh nhân.

Cho đến 18h ngày 02/4, Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca). 10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh) đã qua 48 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;

- Hà Nội đã 45 ngày và Hải Phòng 38 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2618-2620) là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh (1), TP. Hồ Chí Minh (1) và Tây Ninh (1).

Chi tiết:

- CA BỆNH 2618 (BN2618) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 31/3/2021, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả xét nghiệm ngày 01/4/2021 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

- CA BỆNH 2619 (BN2619) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, là thuyền viên tàu giao hàng, quốc tịch Philippines.

Ngày 01/4/2021, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên Tàu SKY WIND và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 01/4/2021 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 2620 (BN2620) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương.

Ngày 31/03/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả xét nghiệm ngày 02/4/2021 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.478, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 498

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.870

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 8.110

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