‘Ranh mãnh’ đến thế là cùng! ‘Ông trùm’ biến bệnh viện tâm thần thành nơi ‘bay lắc’

Tin nóng 31/03/2021 20:55

Ngày 31/3, đường dây mua bán ma túy do 1 người có tiền sử bệnh tâm thần cầm đầu đã bị công an triệt phá. Đặc biệt hơn, “ông trùm” đường dây này còn biến bệnh viện tâm thần nơi mình đang điều trị thành chốn bay lắc cho dân chơi.

Công an TP. Hà Nội cho biết, nghi can cầm đường đường dây này là Nguyễn Xuân Quý, có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại một bệnh viện Tâm thần trên địa bàn TP. Hà Nội từ tháng 11-2018.

Theo kết quả điều tra, do ở bệnh viện một thời gian dài nên Quý được một số cán bộ của bệnh viện bố trí ăn ở theo nhu cầu. Dựa vào điểm này, hắn đã cải tạo phòng điều trị của mình thành phòng cách âm, lắp dàn loa lớn để phục vụ các “thượng đế” do hắn và đàn em mời đến để "bay lắc". Trong đó, một số “thượng đế” là các “gái ngành” cũng được Quý gọi đến.

‘Ranh mãnh’ đến thế là cùng! ‘Ông trùm’ biến bệnh viện tâm thần thành nơi ‘bay lắc’ - Ảnh 1
Đối tượng Quý cùng tang vật - Ảnh: CACC

Đáng nói hơn, đối tượng Quý còn bán ma túy ngay tại bệnh viện. Đối tượng “mua hàng” đều giả danh là người nhà đến chăm sóc bệnh nhân. Khu vực được Quý và đồng bọn chọn làm nơi giao sạch thường là sân bóng đá, tennis, bãi đỗ xe của bệnh viện.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Xuân Quý, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt giữ 1 nhân viên của bệnh viện để điều tra về hành vi liên quan vụ án này.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   buôn bán ma túy dân chơi bay lắc bệnh viện tâm thần

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