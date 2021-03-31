Do thiếu nợ làm ăn bên Campuchia nên bà Tuyến lên kế hoạch giả "chết", lấy lí do bị chủ nợ sát hại.

Theo thông tin báo Giao thông, ngày 31/3, cơ quan công an tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ tổ chức đám tang giả, xảy ra trên địa bàn. Theo lãnh đạo huyện Cù Lao Dung, khi làm việc với người nhà của bà Trần Thị Tuyến (khoảng 60 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung), cơ quan chức năng được biết bà Tuyến làm ăn bên Campuchia có thiếu nợ và bị chủ nợ sát hại. Sau đó, thi thể bà Tuyến được về Đồng Tháp, xe chở quan tài được thuê chở về địa phương vào chiều 29/3. Gia đình cũng tiến hành làm đám tang cho bà Tuyến theo phong tục địa phương.

Tuy nhiên, theo phát hiện của lực lượng chức năng, do thiếu nợ làm ăn bên Campuchia nên bà Tuyến lên kế hoạch giả "chết", lấy lí do bị chủ nợ sát hại.

Theo Thanh Niên, sau khi trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định con trai của bà Tuyến đã chở mẹ mình tự đi mua quan tài ở tỉnh Đồng Tháp vào chiều 29/3.

Gia đình tổ chức đám tang cho bà Tuyến theo phong tục ở địa phương - Ảnh: Zing

Hiện vụ việc tổ chức đám tang giả, nợ nần của bà Tuyến đang được Công an huyện Cù Lao Dung điều tra làm rõ.

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