Tối 29/3, một nam thanh niên dùng dao chém bị thương 3 người thân trong gia đình, vì lí do mâu thuẫn nội bộ khi phân chia tài sản đất đai.

Sáng ngày 30/3, thông tin từ Công an huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Duy trú tại thôn Khe Nhàn, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về hành vi dùng dao chém bị thương 3 người thân trong gia đình.

lãnh đạo Công an huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) cho biết, tối 29/3, thanh niên H.V.D đã dùng dao chém vào tay em trai ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), tối ngày 29/3, đối tượng Hoàng Văn Duy, SN 1989, là anh trai cả trong gia đình đã dùng dao chém vào tay em trai ruột là H.V.T, SN 1991 và mẹ đẻ là bà Đ.T.Q, SN 1960 khiến cả hai bị thương.

Trước thái độ hung hãn của đối tượng Duy, T. đã chạy sang nhà anh rể là V.N.H, SN 1976 trú cùng thôn để cầu cứu nhưng bị Duy đuổi theo. Tại nhà anh H., Duy tiếp tục dùng dao chém vào đầu, tay, lưng anh H., khiến anh cũng bị thương nặng.

Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên được cho là do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai của gia đình bà Đ.T.Q. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nam sinh tử vong vì treo cổ tại trường THPT chuyên Bắc Kạn Chiều ngày 29/3, một nam sinh đã treo cổ tự tử tại trường THPT chuyên Bắc Kạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-chia-dat-dai-nam-thanh-nien-dung-dao-chem-bi-thuong-3-nguoi-than-trong-nha-400246.html