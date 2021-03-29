Chiều ngày 29/3, một nam sinh đã treo cổ tự tử tại trường THPT chuyên Bắc Kạn.

Trao đổi với báo chí, vào chiều ngày 29/3, Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra vụ một nam sinh được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại ký túc xá của trường

Theo ông Lê Xuân Thứ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Chuyên Bắc Kạn cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bắc Kạn xác nhận nạn nhân là T.V.H., (sinh năm 2005, có hộ khẩu tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), là học sinh lớp 10 chuyên Toán tại trường.

Vụ việc tự tử xảy ra ở trường THPT Chuyên Bắc Kạn - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, sáng 29/3, nam sinh T.V.H. vẫn đi học bình thường, đến hết tiết 4, H. xin nghỉ trước một tiết để về ký túc xá. Nhưng sau khoảng 12h20 trưa, các bạn cùng phòng trở về phát hiện cửa phòng khóa và nam sinh này đã tử vong trong tư thế treo cổ, nghi là tự tử.

Ngoài ra, Phó hiệu trưởng còn cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, nam sinh H. không có biểu hiện gì bất thường. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.

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