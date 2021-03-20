Ngày 19/3, tại quận 8, đường Bùi Minh Trực, một thanh niên đã sử dụng mã tấu đe dọa và uy hiếp cô gái, chặn đường cướp xe khiến dân cư hãi hùng.

Vào ngày 19/3, vụ việc nam thanh niên chặn đường cướp xe đã khiến dân cư vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Theo nguồn tin từ Zing, khoảng 4h cùng ngày, chị L.T.X.P (SN 2000) điều khiển xe máy Honda Vision lưu thông trên đường Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8. Bất ngờ, một nam thanh niên đi xe máy hiệu Dream đuổi theo, vượt lên chặn đầu xe chị P.

Nạn nhân đi xe máy tay ga hiệu Honda Vision - Ảnh: Zingnews

Sau đó, gã này chĩa cây mã tấu dài khoảng 40cm vào người chị P. uy hiếp, yêu cầu xuống xe. Quá hoảng sợ, chị P. xuống xe thì kẻ cướp phóng lên xe máy của cô gái nổ máy tẩu thoát, bỏ lại xe máy của hắn. Sau đó, chị P. tới công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan công an, chị P. cho biết: "Khi vừa chặn được xe tôi, tên cướp hét lên: 'Né ra không tao chém chết…'. Tôi hoảng sợ vội lùi ra thì kẻ cướp lên xe của tôi nổ máy tẩu thoát. Xe bị cướp tôi mua với giá 45 triệu đồng. Trong cốp xe còn có nhiều giấy tờ quan trọng và một số tiền mặt...".

Hiện cơ quan công an đang trích xuất camera an ninh để điều tra truy xét vụ việc.

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