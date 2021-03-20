Đoạn clip 20 giây được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bức xúc trước cư xử thiếu suy nghĩ của người mẹ trẻ. Được biết, người mẹ đã thích thú hùa theo hành vi "người lớn" mà con trai nhỏ thực hiện.

Gần đây, một đoạn clip dài 20 giây đã được đăng tải trên Weibo - Mạng xã hội Trung Quốc ghi lại hình ảnh phản cảm của người con trai nhỏ khi thực hiện mô phỏng hành vi "người lớn" với mẹ ruột của mình. Đáng phẫn nộ là thay vì dạy lại và cho con biết đó là hành vi không tốt, người mẹ lại thích thú hùa theo, để mặc hành động "không đúng tuổi" của con trai nhỏ. Khi đoạn clip được chia sẻ, đã nhận rất nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng, chủ yếu nhắm vào người mẹ kia.

Sau khi xem xong video, cư dân mạng đã để lại các bình luận gay gắt như: "Sao cô có thể để đứa trẻ làm vậy với mình? Thật bệnh hoạn! Cô không biết những trò đùa như này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ hay sao?"; "Sao lại có người mẹ thiếu hiểu biết như vậy? Tôi thật sự lo sợ không biết bé trai sẽ trưởng thành như nào?",...

Nhiều bình luận gay gắt, chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của người mẹ - Ảnh: Internet

Trong khi đó, nhiều dân tình phỏng đoán rằng có thể cậu bé trên đã bắt chước hành động của bố mẹ mình trong một lần tình cờ trông thấy chuyện nhạy cảm.

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