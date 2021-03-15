Sau cú va chạm, người đàn ông điều khiển xe máy bị xe ben cán qua người tử vong thương tâm, thi thể mắc kẹt dưới bánh trước của xe ben, nạn nhân ngồi sau nguy kịch.

Theo thông tin trên Doanh nghiệp & Tiếp thị, chiều nay 15/3, ông Bá Quang L. (43 tuổi, quê Thái Nguyên) điều khiển xe máy BKS: 43K6 – 0159, chở theo ông Tạ Văn B. (61 tuổi, quê Hà Nội), lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn, hướng từ cầu cầu Trần Thị Lý đi Quảng Nam.

Thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ben - Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Khi điều khiển xe máy đến nút giao với đường Hồ Xuân Hương (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) ông L. chuẩn bị rẽ lên cầu Tiên Sơn, nhưng đi vào làn đường dành riêng cho ô tô. Đúng lúc này, tài xế Huỳnh Công Thành (40 tuổi, quê Quảng Nam) điều khiển ô tô ben chạy cùng chiều đã tông trúng xe máy.

Sau cú va chạm, ông L. ngã xuống đường và bị xe ben cuốn vào gầm, tử vong thương tâm. Ông B. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

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