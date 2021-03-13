Hà Tĩnh: Người phụ nữ góa chồng bị 3 mẹ con đánh ghen dã man, dùng tăng đơ cắt trụi tóc

Tin nóng 13/03/2021 09:29

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị ba mẹ con trong một gia đình đánh ghen dã man do nghi ngờ chị này qua lại với chồng, cha của họ.

Thông tin trên Đất Việt cho biết, nạn nhân của vụ đánh ghen dã man này là chị H.T. Đ. (ở thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

danh ghen da man
Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa thị xã Kỳ Anh - Ảnh: Đất Việt

Trước đó, khoảng 9h sáng 11/2, khi chị Đ. đang đi làm vườn thì bị 3 mẹ con trong gia đình xông vào đánh. Trong số người đánh có một người con trai làm thợ cắt tóc đã mang tăng đơ đến để cắt tóc khiến nạn nhân bị thương.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ hành hung này là do ghen tuông. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa thị xã Kỳ Anh.

Trao đổi với Đất Việt, Cơ quan chức năng xã Kỳ Sơn cho biết: Chồng chị Đ. Đã mất từ lâu, hiện chị đang làm nông nuôi dạy con cái nên cuộc sống khá vất vả.

Chia sẻ thêm với Đất Việt, Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Sơn cho biết chị Đ là người dân bình thường, không phải người ghê gớm hay gây gổ với ai bao giờ.

Những người hành hung chị Đ. đều là người địa phương. Ba mẹ con này đã theo dõi nạn nhân từ lâu, do nghi ngờ chị Đ. có quan hệ bất chính với chồng, cha của mình nên họ đã đi đánh ghen.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

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