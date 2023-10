Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến cháu Nguyễn Thiên Phúc (2 tuổi - con trai anh Nguyễn Trí Minh) tử vong thương tâm. Hai vợ chồng bị thương nặng.

Theo thông tin trên Người Lao Động, khoảng 6h30 sáng nay 7/3, tại điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang dân sinh thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 7 chỗ và tàu hỏa.

Sau cú va chạm, chiếc ô tô xấu số đã văng xa cả chục mét - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Trí Minh (29 tuổi, ngụ ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên) điều khiển ô tô 7 chỗ mang biển số 76A-12913. Khi đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh tại lý trình 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, có một đoàn tàu hỏa SH3 chạy hướng Bắc - Nam sắp chạy qua.

Báo Người Lao Động cho hay, do nhân viên trực chậm bậc tín hiệu đèn và hạ gác chắn xuống nên anh Minh không biết có tàu hỏa sắp tới, do đó anh vẫn điều khiển ô tô đi như bình thường. Không may, khi ô tô của anh Minh vừa băng qua đường sắt thì tàu hoả SH3 lao tới, tông vào đuôi xe khiến chiếc ô tô anh điều khiển văng xa 10m.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến cháu Nguyễn Thiên Phúc (2 tuổi - con trai anh Nguyễn Trí Minh) tử vong thương tâm. Hai vợ chồng anh Nguyễn Trí Minh và chị Trần Thị Mỹ Trinh (22 tuổi) bị thương nặng.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

