Nghệ An: Xin tiền mà mẹ nói không có, con trai 21 tuổi phóng hỏa đốt nhà

Tin nóng 07/03/2021 11:56

Sau khi xin tiền mẹ ruột không được, nam thanh niên tên H. (21 tuổi, trú bản Khủn Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) đã phóng hỏa, đốt chính căn nhà gỗ của gia đình.

Nam thanh niên 21 tuổi ở huyện Quế Phong (Nghệ An) ra tay phóng hỏa, thiêu rụi nhà vì xin tiền nhưng mẹ không cho.   

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Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà - Ảnh: PL&BĐ

Theo Pháp luật & Bạn đọc, cơ quan chức năng huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên trên địa bàn phóng hỏa, đốt nhà vào khoảng 19h tối 6/3.

Theo thông tin ban đầu, trước đó sáng 5/3, H. đã xin ông X. (73 tuổi, bố dượng của mình) 400.000 đồng. Nhưng đến tối hôm sau (6/3) H. lại tiếp tục xin tiền nhưng người mẹ nói không có. Vì thế, nam thanh niên đã ra tay phóng hỏa, thiêu rụi cả ngôi nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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