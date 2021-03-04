‘Lang băm’ chữa bệnh trĩ bằng cách bấm huyệt, lừa cô gái phải quan hệ tình dục mới chữa khỏi bệnh rồi quay clip tống tiền

Tin nóng 04/03/2021 20:53

Bị can Vũ Văn Vĩnh (SN 1988, trú TP.Hạ Long) nhận chữa bệnh trĩ cho nạn nhân, sau đó lừa mỗi lẫn bấm huyệt phải quan hệ tình dục với mình thì mới khỏi bệnh rồi quay clip nhạy cảm tống tiền.

Chiều nay 4/3, Cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Vũ Văn Vĩnh (SN 1988, trú tại xã Quảng La, TP.Hạ Long) về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền. 

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Chân dung bị can Vũ Văn Vĩnh - Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Tháng 11/2020, bị can Vũ Văn Vĩnh nhận chữa bệnh trĩ cho chị Q. (trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long). Trong quá trình khám chữa bệnh, Vĩnh lừa chị Q. rằng mỗi lẫn bấm huyệt phải quan hệ tình dục với thì mới chữa khỏi bệnh, do vậy chị Q. đồng ý.

Trong các lần quan hệ tình dục với chị Q., Vĩnh đã sử dụng điện thoại di động của mình quay video lại cảnh "ân ái" với nạn nhân. Sau khi đã có được clip nhạy cảm trong tay, Vĩnh liền gọi điện cho chị Q. nói trên mạng xã hội Facebook có đăng video hình ảnh quan hệ tình dục giữa chị Q. và Vĩnh. Nếu chị Q. muốn xóa video thì phải chuyển cho người này số tiền 10 triệu đồng. Sợ hình ảnh bị bại lộ nên chị Q. đồng ý đưa tiền cho Vĩnh.

Chưa dừng lại ở đó, Vĩnh tiếp tục sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để liên lạc với chị Q. uy hiếp nếu muốn xóa clip nhạy cảm thì phải đưa tiền cho mình. Để chị Q. tin tưởng, Vĩnh còn chủ động góp tiền với nạn nhân để trả số tiền cho những người gọi điện tống tiền. Mà thực chất, những người này đều do Vĩnh giả mạo. Tổng số tiền mà Vĩnh chiếm đoạt của chị Q. lên tới 50 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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