Chiều 25/2, nước ta thêm 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca

Tin nóng 25/02/2021 18:26

Chiều 25/2, cơ quan chức năng cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca; 01 ca ở Tây Ninh là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 6h ngày 25/02 đến 18h ngày 25/02, Việt Nam ghi nhận 8 ca mắc mới, trong đó có 7 ca tại Hải Dương, 01 ca nhập cảnh tại Tây Ninh được cách ly ngay. Như vậy, đến 18h ngày 25/02, Việt Nam có tổng cộng 1520 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 827 ca.

Trong đó, Hải Dương có 643 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

Thông tin ca mắc mới: 08 ca mắc mới (BN2413-2420) trong đó có 07 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 01 ca nhập cảnh tại Tây Ninh. Cụ thể:

- Ca bệnh trong nước:

+ Trong ngày tại tỉnh Hải Dương ghi nhận 01 ca bệnh tại huyện Bình Giang được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc (Ca bệnh BN2416) và 01 ca bệnh tại thành phố Chí Linh qua giám sát trường hợp có triệu chứng nghi ngờ (Ca bệnh BN2418).

+ Phát hiện thêm 05 ca bệnh đã được cách ly trước đó, trong đó: 01 ca bệnh tại thành phố Hải Dương là F1 của BN2210, đã được cách ly tập trung trước đó từ ngày 15/02/2021 (Ca bệnh BN2414).

01 ca bệnh tại huyện Tứ Kỳ là F1 của BN2408, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/2/2021 (Ca bệnh BN2415).

01 ca bệnh tại thành phố Hải Dương là F1 của BN2190, đã được cách ly tập trung trước đó từ ngày 12/02/2021 (Ca bệnh BN2417).

02 ca bệnh tại huyện Cẩm Giàng, là các trường hợp có liên quan đến ổ dịch Công ty Kuroda Kagaku, trong đó 01 ca đã được cách ly tại nhà từ ngày 09/02/2021 và 01 ca được ca cách ly tại nhà từ 14/02/2021 (Ca bệnh BN2419-2420).

+ Hiện các ca bệnh BN2414-2420 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương.

Ca bệnh BN2417 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

+ 09 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh).

- Ca bệnh nhập cảnh: Trong ngày tại tỉnh Tây Ninh ghi nhận 01 ca bệnh nhập cảnh: nữ, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Bệnh nhân nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngày 22/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh, kết quả xét nghiệm ngày 24/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2 (Ca bệnh BN2413).

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 88.583, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 592

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.112

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 75.879.

Theo co quan chức năng, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.804 bệnh nhân COVID-19. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 62 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 57 ca, số ca âm tính lần 3 là 77 ca.

 

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

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