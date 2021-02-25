Hải Dương: Cụ bà U60 bị phạt hơn 17 triệu vì trốn cách ly để đi bán thịt ở chợ

Tin nóng 25/02/2021 21:27

Chiều 25/2, Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã đề nghị xử phạt bà Lê Thị Ngà, sinh năm 1964 số tiền 17,5 triệu đồng vì bỏ đi bán thịt lợn khi đang cách ly tại nhà.

Cụ thể, qua kiểm soát dịch bệnh, Công an thị trấn Cẩm Giang phát hiện bà Lê Thị Ngà, sinh năm 1964, ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng) mở sạp bán thịt lợn ngay tại chợ Cẩm Giàng.

Điều đáng nói là thị trấn Cẩm Giang đang bị phong tỏa, còn huyện Cẩm Giàng thuộc diện "phong tỏa trong phong tỏa". Dù là đối tượng thuộc diện cách ly y tế tại nhà nhưng bà Ngà vẫn trốn đi bán thịt ở chợ, bất chấp nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Tính đến 18h ngày 25/02, Việt Nam có tổng cộng 1520 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 827 ca. Trong đó, Hải Dương có 643 ca.

Hải Dương: Cụ bà U60 bị phạt hơn 17 triệu vì trốn cách ly để đi bán thịt ở chợ - Ảnh 1

Chiều 25/2, nước ta thêm 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca

Chiều 25/2, nước ta thêm 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca

Chiều 25/2, cơ quan chức năng cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca; 01 ca ở Tây Ninh là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

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