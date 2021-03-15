Đối tượng Phạm Anh Hào (SN 1978, trú phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp ngân hàng. Hào đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và đang làm nghề lái xe taxi.

Theo thông tin ban đầu, Phạm Anh Hào (SN 1978, trú phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã lái taxi khảo sát trước rồi mới chọn thời cơ ra tay.

Đối tượng Phạm Anh Hào - Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị, khoảng 11h55 trưa nay, 15/3/2021, Phạm Anh Hào (SN 1978, trú phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) đã mang 1 khẩu súng ngắn (dạng súng bật lửa và 1 khối bên ngoài bọc bằng băng dính đen) vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh tại ngã tư Gạch, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đe dọa nhằm cướp tài sản.

Tại đây, Hào để khối bọc băng dính đen được cho là mìn trước cửa ra vào của ngân hàng. Sau đó, đối tượng cầm súng yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi. Đối tượng còn lớn tiếng de doạ nếu không nhanh mìn sẽ nổ và sẽ bắn nhân viên. Trong lúc đó, nhân viên ngân hàng đã đưa 76 triệu đồng cho đối tượng, đồng thời ấn chuông báo động.

Sau khi nhận tiền, đối tượng bỏ chạy ra ngoài cửa nhưng chưa kịp tẩu thoát đã bị khống chế, bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật. Công an huyện Phúc Thọ cho biết thêm, đối tượng Hào đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và làm nghề lái xe taxi.

Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

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