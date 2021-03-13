Trên đường đi cắt mắt kính về hai cô trò bị xe tải cán thương tâm khiến nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ, cô giáo cũng không qua khỏi sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Thông tin trên Người Lao Động cho biết, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào trưa (12/3) tại huyện Xuân Trường (Nam Định) khiến 2 cô trò tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, trên đường đi đo mắt kính về 2 cô trò đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, khi tới khu vực ngã tư Xuân Phòng và Xuân Thành thì chiếc xe tải bất ngờ vượt lên và rẽ phải vào xã Xuân Phong thiếu quan sát nên gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn khiến em T.P.H. là học sinh lớp 8B - Trường THCS xã Xuân Thành (Xuân Trường) tử vong, cô T.T.H. (SN 1985) bị thương nặng, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo Vietnamnet, ông Đặng Đức Trường, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Xuân Trường cho biết, cô T.T.H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Do vết thương quá nặng nên phải chuyển nạn nhân lên tuyến trên tại Hà Nội, nhưng cô H. đã không qua khỏi.

Ông Trường cho biết thêm, sáng nay cô T.T.H. chở em T.P.H. đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường để đo kính mắt trong trương trình kính mắt học đường, khi về thì gặp tai nạn thương tâm.

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