Khi đưa em đi học bằng xe máy, nam sinh 19 tuổi gặp tai nạn kinh hoàng, bị dây giăng tại công trường cứa vào cổ, đứt khí quản, tràn khí màng phổi nguy kịch.

Theo thông tin trên Pháp luật & Bạn đọc, ngày 10/3, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) cho biết, các bác sĩ BV vừa cứu sống một bệnh nhân chấn thương hy hữu đứt đôi khí quản do tai nạn giao thông.

Nam sinh đang được điều trị và theo dõi sau phẫu thuật - Ảnh: Dân Trí

Bệnh nhân nam Đ.T.D. (19 tuổi, quê Sóc Trăng). Trên đường đưa em đi học bằng xe máy, do không thấy dây giăng tại công trường nên D. bị vướng vào cổ, ngã xuống đường. Vì không thấy chấn thương nghiêm trọng nên bệnh nhân chủ quan, không đi khám.

4 ngày sau tai nạn kinh hoàng, do xuất hiện triệu chứng phù nề vùng cổ, khàn giọng, khó thở nên bệnh nhân đến bệnh viện địa phương khám và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi hai bên, tụ khí vùng cổ và thành ngực. Kết quả nội soi phế quản cấp cứu ghi nhận bệnh nhân bị đứt khí quản đoạn 1/3 trên.

Nam sinh được chỉ định phẫu thuật dẫn lưu màng phổi cấp cứu. Hậu phẫu bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt và sinh hoạt gần như bình thường.

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