Sau khi bị dâm nhiều nhát vào người, dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng nạn nhân đã tử vong do sốc mất máu cấp vì vết thương thấu ngực gây thủng tim và phổi.

Theo thông tin trên Người Lao Động, ngày 10-3, sau phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi; ngụ TP HCM) 11 năm tù về tội giết người; đồng thời ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo khi bồi thường cho gia đình bị hại trên 540 triệu đồng.

Chân dung bị cáo Nguyễn Minh Toàn - Ảnh: Người Lao Động

Bị cáo và N.B.Ô. (39 tuổi; ngụ Cà Mau) cùng làm thuyền viên trên tàu đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, vào trưa 21-5-2020, Toàn hỏi Ô. có thấy gói thuốc lá của mình ở đâu không nhưng Ô. không trả lời mà vẫn ngồi lựa cá. Khi Toàn hỏi thêm lần nữa Ô. im lặng, ném nắm cá ném vào người Toàn, rồi tiếp tục đứng dậy cầm cây xúc cá đánh Toàn.

Toàn bỏ chạy bị vấp té ở boong tàu và nhặt được con dao Thái Lan. Toàn vừa đứng lên thì Ô. áp sát phía sau lưng nên Toàn cầm cây dao bằng tay phải đâm ngược ra phía sau nhiều nhát trúng vào người Ô. Lúc này, các thuyền viên trên tàu can ngăn và cầm máu vết thương cho Ô; đồng thời tài công (thuyền trưởng) cho tàu chạy về xã đảo Thổ Châu (TP.Phú Quốc) để cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi thì Ô đã tử vong do sốc mất máu cấp vì vết thương thấu ngực gây thủng tim và phổi.

Sau đó, Toàn bị Công an bắt giữ và tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử.

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