TP.HCM: Từ 9/3 cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại trừ vũ trường, quán bar, karaoke

Các loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP.HCM được phép hoạt động trở lại từ ngày 9/3; trừ vũ trường, quán bar, karaoke còn chờ cho đến khi có thông báo mới.

Theo Người Lao Động, chiều nay 8/3, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản cho phép tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại từ ngày 9/3 , trừ ba loại hình dịch vụ gồm: vũ trường, quán bar, karaoke.

Thông tin trên Pháp Luật & Bạn Đọc nêu rõ, các loại hình kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động trở lại từ ngày 9/3, nhưng phải tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế. Những lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Chiều 8/3, Bộ Y tế cho biết cả nước phát hiện thêm 12 ca mắc mới Covid-19 (BN2513-2524) trong đó có 1 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 11 ca là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương (1), TP HCM (2) và Ninh Thuận (7).

TP HCM đã có 26 ngày không phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Chiều 8/3, có 12 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca ở Hải Dương, 11 ca nhập cảnh được cách ly Chiều 8/3, nước ta có 12 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca trong nước ghi nhận tại Hải Dương, 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bình Dương, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tu-9-3-cho-phep-cac-loai-hinh-kinh-doanh-dich-vu-hoat-dong-tro-lai-tru-vu-truong-quan-bar-karaoke-398088.html