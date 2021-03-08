Chiều 8/3, có 12 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca ở Hải Dương, 11 ca nhập cảnh được cách ly

Tin nóng 08/03/2021 18:12

Chiều 8/3, nước ta có 12 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca trong nước ghi nhận tại Hải Dương, 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bình Dương, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh.

Bản tin 18h ngày 8/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 12 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca ttại Hải Dương, 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 08/3: Việt Nam có tổng cộng 1586 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 893 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 709 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 23 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 20 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 13 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Tính từ 6h đến 18h ngày 08/3: 12 ca mắc mới, trong đó có 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 12 ca mắc mới (BN2513-2524) trong đó có 01 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 11 ca là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương (1), TP. Hồ Chí Minh (2) và Ninh Thuận (7). Cụ thể:

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 01 ca bệnh tại thành phố Hải Dương, là F1 của BN2210 và BN2389; đã được cách ly tập trung từ ngày 14/02/2021 (Ca bệnh BN2524). Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.

- 11 Ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh:

+ CA BỆNH 2513 (BN2513): nam, 44 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Đài Loan. Ngày 22/02/2021 từ Đài Loan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

+ CA BỆNH 2514 (BN2514): nam, 26 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc.

+ CA BỆNH 2515 (BN2515): nam, 37 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc.

+ CA BỆNH 2516 (BN2516): nam, 38 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc.

BN2514-2516 từ Seoul (Hàn Quốc) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 05/03/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 06/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

+ CA BỆNH 2517 (BN2517): nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

+ CA BỆNH 2518 (BN2518): nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ CA BỆNH 2519 (BN2519): nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ CA BỆNH 2520 (BN2520): nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

+ CA BỆNH 2521 (BN2521): nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

+ CA BỆNH 2522 (BN2522): nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

+ CA BỆNH 2523 (BN2523): nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

BN2517-2523 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cam Ranh ngày 07/03/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Thuận. Kết quả xét nghiệm ngày 08/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 

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