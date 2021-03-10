Chiều 10/3, có 3 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca ở Hải Dương và 2 ca nhập cảnh

Theo Cơ quan Y tế, tính đến 18h chiều 10/3 nước ta có 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca tại Hải Dương và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong đó, riêng Hải Dương có 711 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca)

- Tính đến 18h ngày 10/3: Việt Nam có tổng cộng 1588 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 895 ca.

10 tỉnh, thành phố đã qua 25 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 22 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 15 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Tính từ 6h đến 18h ngày 10/3: 03 ca mắc mới, trong đó có 02 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2527-2529) trong đó có 02 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh, Long An và 01 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 01 ca bệnh tại thành phố Hải Dương, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc những người có nguy cơ cao, đã được cách ly từ ngày 08/3/2021 (Ca bệnh BN2528). Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

- CA BỆNH 2527 (BN2527): nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Bệnh nhân từ Dubai quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 07/03/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 09/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2529 (BN2529): nam, 55 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines. Bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24/02/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.