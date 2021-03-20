Hai anh em ruột đã chết đuối thương tâm vì ngã xuống sông gần nhà. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 20/3, UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc 2 anh em ruột chết đuối thương tâm khi rơi xuống sông gần nhà.

Thông tin ban đầu cho hay, sự việc xảy ra vào cuối buổi chiều ngày 19/3. Vào thời điểm đó, bé gái 3 tuổi và anh trai 5 tuổi đang cùng đạp xe 3 bánh, vui chơi trước nhà. Lúc này, bố hai bé đã đi tập thể thao quanh khu gần nhà, còn mẹ thì bận đi giao hàng nên để hai con ở nhà tự chơi với nhau.

Thi thể hai em nhỏ được người thân đưa về mai táng theo phong tục - Ảnh: Người Lao Động

Do hãy còn bé, lại không có người lớn bên cạnh nên trong lúc vui đùa, hai anh em đã ngã xuống sông trước nhà, vì không được ai phát hiện kịp thời nên dẫn tới chết đuối thương tâm.

Nhận được tin báo, công an xã Giao Thiện đã nhanh chóng có mặt làm rõ vụ việc và lập hồ sơ báo cáo cơ quan cấp trên. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng người thân, hàng xóm cũng đã tới thăm hỏi và động viên gia đình.

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