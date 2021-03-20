Bố mẹ đi vắng, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm vì ngã xuống sông gần nhà

Tin nóng 20/03/2021 12:36

Hai anh em ruột đã chết đuối thương tâm vì ngã xuống sông gần nhà. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 20/3, UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc 2 anh em ruột chết đuối thương tâm khi rơi xuống sông gần nhà.

Thông tin ban đầu cho hay, sự việc xảy ra vào cuối buổi chiều ngày 19/3. Vào thời điểm đó, bé gái 3 tuổi và anh trai 5 tuổi đang cùng đạp xe 3 bánh, vui chơi trước nhà. Lúc này, bố hai bé đã đi tập thể thao quanh khu gần nhà, còn mẹ thì bận đi giao hàng nên để hai con ở nhà tự chơi với nhau. 

2 anh em ruot chet duoi thuong tam
 Thi thể hai em nhỏ được người thân đưa về mai táng theo phong tục - Ảnh: Người Lao Động

Do hãy còn bé, lại không có người lớn bên cạnh nên trong lúc vui đùa, hai anh em đã ngã xuống sông trước nhà, vì không được ai phát hiện kịp thời nên dẫn tới chết đuối thương tâm.

Nhận được tin báo, công an xã Giao Thiện đã nhanh chóng có mặt làm rõ vụ việc và lập hồ sơ báo cáo cơ quan cấp trên. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng người thân, hàng xóm cũng đã tới thăm hỏi và động viên gia đình.

Gã thanh niên đe dọa chém cô gái 21 tuổi, táo tợn cướp xe vào tờ mờ sáng ở TP.HCM

Gã thanh niên đe dọa chém cô gái 21 tuổi, táo tợn cướp xe vào tờ mờ sáng ở TP.HCM

Ngày 19/3, tại quận 8, đường Bùi Minh Trực, một thanh niên đã sử dụng mã tấu đe dọa và uy hiếp cô gái, chặn đường cướp xe khiến dân cư hãi hùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin tức trong nước chết đuối thương tâm Nam Định

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 50 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào