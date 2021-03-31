Tổng Giám mục chính thức lên tiếng, ngầm chứng minh Meghan đã nói dối về hôn lễ hợp pháp của nhà Sussex

Tin nóng 31/03/2021 15:09

Phỏng vấn với tờ báo La Repubblica của Ý, Tổng Giám mục Justin Welby đã chính thức lên tiếng giải đáp thắc mắc về đám cưới bí mật của nhà Sussex, ngầm cho thấy Meghan đã không nói đúng sự thật về việc kết hôn của mình.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo La Repubblica của Ý, Tổng Giám mục Justin Welby đã chính thức lên tiếng giải đáp thắc mắc về đám cưới bí mật của nhà Sussex.

Được biết trước đó, vào ngày 22/3, The Daily Beast đã đưa tin việc vợ chồng Harry - Meghan kết hôn 3 ngày trước khi buổi lễ chính thức diễn ra ở lâu đài Windsor là giả.

Khi được hỏi về việc: "Chuyện gì đã xảy ra với Harry và Meghan? Họ thực sự kết hôn 3 ngày trước khi hôn lễ chính thức được diễn ra?", ông Justin Welby đã đưa ra câu trả lời ngầm cho thấy Meghan đã không nói đúng sự thật về việc kết hôn của mình.

Vị giám mục nói: "Tôi đã có một số cuộc gặp riêng với công tước và nữ công tước trước hôn lễ. Đám cưới hợp pháp diễn ra vào ngày thứ 7 (tức ngày 19/5/2018). Tôi đã ký vào giấy chứng nhận kết hôn, đó là một văn bản pháp lý. Tôi sẽ phạm tội hình sự nghiêm trọng nếu tôi ký tờ giấy đó mà biết nó là giả".

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Tổng Giám mục Canterbury đã xác nhận hôn lễ hôm 19/5/2018 mới là đám cưới chính thức của nhà Sussex 

Như vậy, Tổng Giám mục Canterbury đã xác nhận hôn lễ trước hàng triệu người của nhà Sussex diễn ra hôm 19/5/2018 mới là đám cưới chính thức của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc, không có hôn lễ bí mật hợp pháp nào diễn ra giữa Harry và Meghan như họ từng nói trong cuộc phỏng vấn với Oprah.

Trước đó, Meghan nói với bà hoàng truyền thông Oprah rằng: "Bạn biết đấy, 3 ngày trước đám cưới, chúng tôi đã kết hôn. Không ai biết điều đó. Chúng tôi đã gọi cho Tổng Giám mục và nói rằng: 'Hãy nhìn xem, cảnh tượng này là dành cho cả thế giới nhưng chúng tôi chỉ muốn có hôn lễ cho riêng mình'".

Meghan còn cho biết, đám cưới bí mật của họ chỉ có cặp đôi với Tổng giám mục Canterbury. Tuy nhiên điều này trái với luật lệ khi một hôn lễ hợp pháp cần có hai người làm chứng. Sau lời tuyên bố của Meghan, nhiều người đã nghi ngờ tính xác thực của đám cưới bí mật này.

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Nhà Sussex xác nhận việc trao đổi lời thề cá nhân không phải là kết hôn hợp pháp

Mới đây giấy chứng nhận kết hôn của cặp đôi cũng đã được công bố trên truyền thông, chứng minh rằng họ thực sự cưới vào ngày 19/5/2018. Vào ngày 22/3 vừa qua, người phát ngôn của cặp đôi cũng lên tiếng xác nhận với The Daily Beast rằng: "Cặp đôi đã trao lời thề riêng tư một vài ngày trước khi đám cưới hợp pháp được diễn ra. Việc trao đổi lời thề cá nhân không phải là kết hôn hợp pháp". Như vậy, với câu trả lời của Tổng Giám mục ở trên đã dập tắt mọi nghi ngờ về thời điểm cũng như địa điểm mà cặp đôi kết hôn hợp pháp.

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Từ khóa:   Vợ chồng nhà Sussex Meghan Meghan và Harry

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