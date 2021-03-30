Lễ tang 6 người trong gia đình bị chết cháy: Người nhà nạn nhân khóc nghẹn 'cho tôi nhìn mặt lần cuối'

Tin nóng 30/03/2021 21:02

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/3, thi thể 6 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở TP Thủ Đức được đưa về cơ sở tang lễ trên đường Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái để tổ chức lo hậu sự.

Khi những chiếc ô tô mang theo quan tài của 6 nạn nhân trong vụ cháy nhà đến nơi tổ chức tang lễ, nhiều người thân ruột thịt của những nạn nhân xấu số đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt đau thương. Không khí trở nên ngột ngạt, u ám một màu tang thương. 

Theo Pháp Luật TP.HCM, cụ Võ Thị Biết (73 tuổi, mẹ vợ ông Tâm) được người thân dìu đi, cú sốc này khiến bà không thể đứng vững, cụ gào khóc thảm thiết, gọi tên từng người con cháu “cho tôi nhìn mặt, con cháu của tôi mà”. Tiếng khóc xé lòng của cụ khiến những người có mặt trong tang lễ không thể kìm nén được mà ai cũng rơi nước mắt theo. 

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Mẹ của bà Loan nay đã 73 tuổi gào thét trước quan tài của gia đình con gái - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Toàn bộ khung cảnh trở nên tang tóc, người thân của gia đình gặp nạn đều đi không vững, họ phải nhờ bà con hàng xóm dìu đi. Đặc biệt là người mẹ, người cha của hai bên nhà nội ngoại “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” khóc nghẹn. Đây là lần cuối cùng họ có thể nhìn mặt người thân.

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được nỗi đau của những người ở lại. Rất nhiều người xa lạ hay tin có mặt tại tang lễ cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Chẳng ai có thể tưởng tượng được nỗi đau này khi chỉ trong một đêm cả 6 người thân ra đi cùng lúc. 

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'Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người đàn ông khóc nghẹn thương tâm - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Bên cạnh 6 chiếc quan tài được đặt ngay hàng, nhiều người thân gục mặt khóc than, gọi tên người đã khuất. Lần lượt các quan tài được đưa đến nhà tang lễ của các nạn nhân xấu số: bà Bùi Thị Loan (52 tuổi), anh Lục Kiến Oai (27 tuổi, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan), chị Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan), cháu Thái Nghi (7 tuổi, cháu nội bà Loan) và cháu Lục Kiến Phong (2 tháng tuổi, cháu ngoại bà Loan).

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Thân nhân của gia đình xấu số đã không thể đứng vững trước loạt quan tài của người thân - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Một số hình ảnh đau lòng khác trong tang lễ: 

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Đến 13 giờ 30 chiều cùng ngày, sáu thi thể được đặt trong các quan tài đưa về cơ sở mai táng - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
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Vụ cháy khiến sáu người tử vong làm nhiều người không khỏi bàng hoàng - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
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Lễ tang của các nạn nhân được người thân có mặt tại nơi tổ chức tang lễ từ trước chuẩn bị - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
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Người thân của người gặp nạn ngất xỉu khi những cỗ quan tài được đưa về cơ sở tang lễ - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
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Nỗi mất mát quá lớn khiến những người đàn ông mạnh mẽ khi có mặt tại tang lễ cũng không nén nỗi đau thương - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
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Nhiều hàng xóm tới tham dự đám tang cũng phải rơi nước mắt vì quá thương tâm, họ cho biết gia đình ông Tâm có cuộc sống khó khăn - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
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Trong 6 nạn nhân của vụ cháy có một cháu bé mới chào đời được vài tháng khiến ai nấy đều đau lòng - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
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Nhiều người đã không thể kìm được nước mức trước cảnh tượng đau lòng này - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
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Không thể chịu đựng nỗi đau khi một lúc mất đi sáu người ruột thịt người đàn ông khóc cạn nước mắt - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Trong ngày, lãnh đạo TP Thủ Đức cũng đã xuống thăm hỏi, động viên hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. 

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